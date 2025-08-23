23日（土）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対ロッテ戦。DeNAの先発投手は吉野光樹、対するロッテの先発投手は唐川侑己。

DeNAは1回表、ロッテの先発・唐川を早々と攻略。度会隆輝の安打などで一死一・二塁とチャンスを作り、フォードが右中間への3ランを放ち3点を挙げた。幸先よく3点をリードする。

3回表、フォード、関根大気、高見澤郁魅の連打などで一死満塁とし、打席には伊藤光を迎える。しかし伊藤はダブルプレーに倒れ3アウト。一死満塁のチャンスを活かせずに終わる。

5回裏、吉野はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6回表、関根大気、伊藤光の安打などで一死一・三塁とし、打席には知野直人を迎える。知野は三振に倒れるも一塁ランナーの伊藤が盗塁に成功し二死二・三塁に。続く東妻純平は外野フライに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

7回裏、吉野は茶谷健太を一ゴロ、代打の石川慎吾を三直、石垣雅海を左飛と三者凡退に打ち取った。

8回表、フォードが安打で出塁後、代走・粟飯原龍之介が二塁への盗塁に成功するなど一死三塁とし、高見澤郁魅の適時二塁打で1点を追加。4対0とした。

吉野は7回88球、4安打、無失点で降板。8回裏からは2番手・岩田将貴が投入される。髙野光海を空三振、藤田和樹を二ゴロ、富山紘之進を二ゴロと三者凡退に打ち取った。

4点リードの9回裏、マウンドに3番手の松本凌人が上がる。二死一・二塁とされたものの無失点で切り抜けた。

DeNAはロッテに4対0で勝利した。

