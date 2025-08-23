ブレーメンは22日、アーセナルからエストニア代表GKカール・ハインが1年間の期限付き移籍で加入することを発表した。

ブレーメンでは20日に、近年の正GKを務めていたドイツ人GKミヒャエル・ツェッテラーがフランクフルトに完全移籍。ドイツ人の父親と日本人の母親の間に生まれたU－20ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長田澪）の出場機会増加が期待されるなか、同選手とレギュラーの座を争う好敵手が現れた。

現在23歳のハインは2018年夏に母国のノーメ・ユナイテッドからアーセナルの下部組織に入団。2021－22シーズン後半は期限付き移籍先のレディングでチャンピオンシップ（イングランド2部）の5試合に出場し、2022年11月のリーグカップではアーセナルのトップチームデビューも果たした。

アーセナルでの公式戦出場がその1試合のみにとどまるなか、2024－25シーズンはバジャドリードに期限付き移籍。チームはリーグ最多の90失点を喫して最下位で2部降格の憂き目に遭ったが、ハインはラ・リーガの31試合に出場し、5試合でクリーンシートを達成した。

ブレーメンのファーストチームを統括するペーター・ニーマイヤー氏は、「彼はすでに昨年のラ・リーガで活躍し、エストニア代表でもその素質を発揮している。ハイレベルなGKグループが完成した」とハインの加入を歓迎。クリスティアン・ヴァンデルGKコーチも「カールは多くの可能性を秘めた若いGKだ。年齢の割には、すでに多くのプレー経験を積んでいる。加えて、彼は過去にアーセナルで最高レベルのチームトレーニングに取り組んできた。彼は優秀かつ朗らかな人柄で、我々のグループにフィットし、競争を活性化させると確信している」と期待を寄せている。

ハイン自身も「ブレーメンに来る決断を下すのはとても簡単だった。素晴らしいファンと美しいスタジアムを持つ、とても伝統のあるクラブだ。考えを重ねる必要はなかった。嬉しいよ」と新天地での意気込みを示した。