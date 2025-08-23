クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態に言及した。22日、クラブ公式サイトが伝えている。

鎌田は10日に行われた昨季のプレミアリーグ王者とFAカップ王者によるリヴァプールとのコミュニティ・シールドに先発出場したものの、右ひざ付近を負傷した影響で29分に負傷交代を余儀なくされた。グラスナー監督は重傷ではないことを明らかにしているものの、この影響で直近の公式戦2試合を欠場している。

復帰時期に注目が集まっているなか、24日にプレミアリーグ第2節でノッティンガム・フォレスト戦を前にグラスナー監督は「状況は良好だ。選手たちはもちろん、良いリカバリーセッションを行った」と語りながら、鎌田の状態についても次のように明かした。

「鎌田大地が通常のトレーニングセッションの一部に参加してくれたのは良い点だ。しかし、今夜は1、2名がU－21でプレーしたのもあって、選手5人だけだった。でも、良いニュースだ。日曜日（に鎌田が出場するの）は難しいと思うけど、木曜日には出場できると思う」

24日のノッティンガム・フォレスト戦後には、28日にUEFAカンファレンスリーグ（ECL）・プレーオフ・セカンドレグとなるフレドリクスタ戦を控えているクリスタル・パレスだが、果たして指揮官の予想通りに鎌田はこの試合で復帰することができるのだろうか。