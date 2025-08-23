大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、7月末に加入したポール・ジェーベス投手をメジャー昇格させた。その代わりに、アレクシス・ディアス投手をマイナーに降格させたが、同投手の状態は予想以上に良くないのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今年5月末にシンシナティ・レッズから加入したディアスは、2023年のオールスターに選出された実績を持つリリーフ右腕。ただ、今季は左太もも裏の故障などに苦しんでおり、2チーム合計の成績は15登板、1勝0敗4ホールド、防御率7.80となっている。

同メディアは「ディアスは2023年にキャリアハイの71試合に登板し、9勝6敗37セーブ、防御率3.07を記録した。しかし、今季はスターと言うには程遠い成績だ。序盤から苦戦し、レッズでは防御率が12.00まで急上昇。その後3Aに降格し、最終的にはトレードされた」と言及。

その上で、「おそらくドジャースは、レッズが既に真実だと認識していたことを、今になってようやく認識し始めたのだろう。レッズがディアスをトレード放出することを躊躇しなかったのには理由があるようだ。どうやら彼らは、ディアスが既に修復不可能なほど壊れていることを知っていたようだ」と記している。

