NPBエンタープライズは23日、9月5日から沖縄県で開催される「ラグザス presents 第32 回WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-18日本代表の20名を発表した。
大会は沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場で行われ、グループAには日本・韓国・プエルトリコ・キューバ・イタリア・南アフリカ。グループBはチャイニーズ・タイペイ・アメリカ・パナマ・オーストラリア・ドイツ・中国が振り分けられている。
侍ジャパンU-18日本代表の20選手は以下の通り。
◆ U-18日本代表メンバー
＜監督＞
小倉全由（日本高等学校野球連盟 技術・振興委員）
＜ヘッドコーチ＞
竹本修（日本高等学校野球連盟 技術･振興委員）
＜コーチ＞
坂原秀尚（下関国際高等学校 野球部監督）
大角健二（報徳学園高等学校 野球部監督）
＜アシスタントコーチ＞
下村尚（三重県立四日市中央工業高等学校野球部責任教師）
西田興嗣（大分県立大分商業高等学校野球部副部長）
＜投手＞
10 中野大虎（大阪桐蔭）
11 森下翔太（創成館）
14 末吉良丞（沖縄尚学）
15 下重賢慎（健大高崎）
17 早瀬朔（神村学園）
18 石垣元気（健大高崎）
19 奥村頼人（横浜）
21 西村一毅（京都国際）
24 坂本慎太郎（関東第一）
＜捕手＞
2 大栄利哉（学法石川）
12 藤森海斗（明徳義塾）
27 横山悠（山梨学院）
＜内野手＞
3 今岡拓夢（神村学園）
4 奥村凌大（横浜）
5 為永皓（横浜）
6 高畑知季（東洋大姫路）
13 岡部飛雄馬（敦賀気比 ）
16 辻琉沙（履正社）
＜外野手＞
1 阿部葉太（横浜）
7 川口蒼旺（神戸国際大付）