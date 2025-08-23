夏の甲子園 (C)Kyodo News

　NPBエンタープライズは23日、9月5日から沖縄県で開催される「ラグザス presents 第32 回WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-18日本代表の20名を発表した。

　大会は沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場で行われ、グループAには日本・韓国・プエルトリコ・キューバ・イタリア・南アフリカ。グループBはチャイニーズ・タイペイ・アメリカ・パナマ・オーストラリア・ドイツ・中国が振り分けられている。

　侍ジャパンU-18日本代表の20選手は以下の通り。

◆ U-18日本代表メンバー

＜監督＞

小倉全由（日本高等学校野球連盟 技術・振興委員）

＜ヘッドコーチ＞

竹本修（日本高等学校野球連盟 技術･振興委員）

＜コーチ＞

坂原秀尚（下関国際高等学校 野球部監督）

大角健二（報徳学園高等学校 野球部監督）

＜アシスタントコーチ＞

下村尚（三重県立四日市中央工業高等学校野球部責任教師）

西田興嗣（大分県立大分商業高等学校野球部副部長）

＜投手＞

10　中野大虎（大阪桐蔭）

11　森下翔太（創成館）

14　末吉良丞（沖縄尚学）

15　下重賢慎（健大高崎）

17　早瀬朔（神村学園）

18　石垣元気（健大高崎）

19　奥村頼人（横浜）

21　西村一毅（京都国際）

24　坂本慎太郎（関東第一）

＜捕手＞

2　大栄利哉（学法石川）

12　藤森海斗（明徳義塾）

27　横山悠（山梨学院）

＜内野手＞

3　今岡拓夢（神村学園）

4　奥村凌大（横浜）

5　為永皓（横浜）

6　高畑知季（東洋大姫路）

13　岡部飛雄馬（敦賀気比 ）

16　辻琉沙（履正社）

＜外野手＞

1　阿部葉太（横浜）

7　川口蒼旺（神戸国際大付）