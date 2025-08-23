【侍ジャパンU18高校日本代表】第32回WBSC U18野球ワールドカップ　出場選…

野球日本代表侍ジャパン U-18高校日本代表 最新情報
9月5日から沖縄で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」。開幕に先立ち、「侍ジャパンU-18高校日本代表」のメンバー20人が決定した。今年の甲子園を沸かせた高校球児たちが、数多く名を連ねている。今大会の出場選手は、以下のとおりとなった。
スタッフ
監督
30 小倉 全由
ヘッドコーチ
31 竹本 修
コーチ
32 坂原 秀尚（下関国際野球部監督）
33 大角 健二（報徳学園野球部監督）
投手
10 中野 大虎（大阪桐蔭・3年） 右投右打
11 森下 翔太（創成館・3年） 右投左打
14 末吉 良丞（沖縄尚学・2年） 左投左打
15 下重 賢慎（健大高崎・3年） 左投左打
17 早瀬 朔（神村学園・3年） 右投左打
18 石垣 元気（健大高崎・3年） 右投両打
19 奥村 頼人（横浜・3年） 左投左打
21 西村 一毅（京都国際・3年） 左投左打
24 坂本 慎太郎（関東第一・3年） 左投左打
捕手
2 大栄利哉（学法石川・3年） 右投左打
12 藤森海斗（明徳義塾・3年） 右投右打
27 横山悠（山梨学院・3年） 右投左打
内野手
3 今岡拓夢（神村学園・3年） 右投右打
4 奥村凌大（横浜・3年） 右投左打
5 為永皓（横浜・3年） 右投左打
6 高畑知季（東洋大姫路・3年） 右投右打
13 岡部飛雄馬（敦賀気比・3年） 右投右打
16 辻琉沙（履正社・3年） 右投右打
外野手
1 阿部葉太（横浜・3年） 右投左打
7 川口蒼旺（神戸国際大付・3年） 右投右打
【了】