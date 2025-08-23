【速報】侍ジャパンU18高校日本代表、出場選手20人が正式発表！　メンバー…

野球日本代表侍ジャパン U-18高校日本代表 最新情報

日本高野連は23日、「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する高校日本代表メンバー20人を発表。今大会では、今年の甲子園を沸かせた高校球児たちが、数多く選出。大会連覇をかけて9月5日から沖縄で熱い戦いを繰り広げる。

投手陣では左投手が西村一毅（京都国際）、末吉良丞（沖縄尚学）、右投手に石垣元気（健大高崎）、奥村頼人（横浜）ら甲子園を沸かせた投手が多く選出。甲子園出場はならずも、好投手として注目されていた中野大虎(大阪桐蔭)も選出された。

昨夏甲子園優勝左腕の西村一毅（京都国際）は伸びのある140キロ台の速球、大きく落ちるチェンジアップが魅力。海外の強打者を翻弄するピッチングが期待される。甲子園の優勝投手となった末吉良丞（沖縄尚学）も2年生唯一の選出となった。

右投手の注目選手は高校生ナンバーワン投手として注目を浴びた石垣元気（健大高崎）だろう。甲子園では初戦、京都国際戦での2イニングのみで今年の夏を終えたが、最速155キロを計測するなど、卓越した実力を見せつけた。

捕手には横山悠（山梨学院）、藤森海斗（明徳義塾）、大栄利哉（学法石川）が選出。

横山悠（山梨学院）は甲子園では8打数連続安打と絶好調の打撃でチームを牽引。チームを夏初めてのベスト4に導いた。甲子園には出場出来なかった藤森海斗（明徳義塾）、大栄利哉（学法石川）の両捕手も、海外を相手にどのような戦いぶりを見せるか注目だ。

内野手には高畑知季(東洋大姫路)、為永皓(横浜)、今岡拓夢（神村学園）らが選出された。

甲子園でも高い守備力を披露した高畑知季(東洋大姫路)、強力な横浜打線の中軸を担った為永皓(横浜)らが中心となりそうだ。

外野手は阿部葉太（横浜）、川口蒼旺（神戸国際大付属）を選出。

甲子園では長打がなく終わったが、攻守共に高いポテンシャルを持つ阿部葉太（横浜）、甲子園出場を逃した川口蒼旺（神戸国際大付属）も、世界を相手に活躍が期待される。

昨年のU-18代表はすべて夏の甲子園出場者だったが、今回は地方大会で涙をのんだ注目高校生も選出。沖縄の地で、出場を果たせなかった甲子園の分まで大暴れしたい。

また、甲子園で素晴らしい活躍を見せた高田庵冬（仙台育英）、木下鷹大（東洋大姫路）、廣瀬賢汰（尽誠学園）らも選出候補として注目されていたが、惜しくも代表入りを逃した。

【了】