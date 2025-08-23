子どもたちに手づくりでおいしい給食を! 兵庫県宝塚市のふるさと納税寄附金の使い道「給食事業」とは?

兵庫県宝塚市(たからづかし)は、安産祈願の中山寺や、かまどの神様として有名な清荒神清澄寺(きよしこうじんせいちょうじ)など、古い歴史を持つ神社仏閣が数多くある、歌劇と温泉のまち。

阪神競馬場やゴルフ場など観光・レジャースポットも多くあり、豊かな自然に囲まれたハイキングコースやまちなみの散策も魅力の一つです。

そんな宝塚市では、ふるさと納税の寄附金を7つの使途に充てており、今回はその中から「子どもたちの健やかな成長に関する事業」の「給食事業」について、紹介します。

“手作りでおいしい給食を子どもたちに食べてもらいたい”という強いこだわりを持つ宝塚市の取り組みとは、一体どのようなものなのでしょうか。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が注目する寄附金の使い道について紹介していきます。

今回は、「給食事業」という宝塚市のふるさと納税寄附金の使い道について詳しく調べてみました!

子どもたちにおいしい手づくりの給食を! 宝塚市のふるさと納税寄附金の使い道「給食事業」について

・対象年度：令和6年度

・対象使途：子どもたちの健やかな成長に関する事業

・対象事業：給食事業

・食缶の買い替え等に要した総費用：1,792万4,000円

・総費用のうち寄附金活用額：1,760万円

“手作りでおいしいものを子どもたちに食べてもらいたい”という強いこだわりを持っている宝塚市では、学校給食は各学校の給食室で調理する「自校調理場方式」で、小学校から中学校まで全校完全給食を実施しています。

「給食事業」では、老朽化が進んだ各学校の食缶の買い替えや、食器食缶洗浄機などの更新を行うことで、子どもたちへ安心・安全な給食の提供を今後も続けていくという取り組みです。

事業内容の詳細は、以下です。

・各小中学校の食缶の購入

・食器食缶洗浄機の更新

・立体炊飯器の更新

・消毒保管機の更新

これからの宝塚の未来を担う子どもたちのためにふるさと納税寄附金を活用している同市の担当者は、「宝塚市への愛着を再認識していただき、また宝塚市を知るきっかけとしてほしい」と熱い想いを語ってくれました。

本事業の活動実績

主な活動の実績は、以下です。

・小中学校へ470個 食缶の購入

・小中学校へ2個 食器食缶洗浄機の更新

・小学校へ1個 立体炊飯器の更新

・小学校へ1個 消毒保管機の更新

本事業への想いについて

「宝塚市の小中学校の給食はおいしい! 」と評判があるそうです。その理由は、宝塚市立の小・中学校では自校式でそれぞれの学校ごとに給食が調理されているからで、1,000人を超える人数の給食を作る給食室で必要不可欠なのが、立体炊飯器などの大型機器。また、大切に作られた給食をおいしい状態で子どもたちに届ける食缶も、給食を支える大きな役割を担っています。「ふるさと納税でいただいた寄附が宝塚市のおいしい給食を支えています」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

近年偏った栄養摂取や食生活の乱れ、肥満、痩身傾向など、子どもたちの食生活を取り巻く問題が深刻化している中、本市の学校給食調理員が、好き嫌いをなくし何でも食べられる子どもたちになってほしいとの願いから、台本・衣装など全て手作りの食育劇を行い、子どもたちの食育に積極的に取り組んでいます。

全国の自治体で初めて、レシピサイト上で学校給食に特化したレシピを公開しています。自慢の学校給食レシピをぜひご覧ください。

皆さんからいただいた寄附は宝塚市のまちづくりで各方面に活用させていただきます。宝塚市がより良い街になってほしい、ふるさとである宝塚がこれからも変わらずにいてほしい、そんな皆さんの思いを形にさせていただきます。ぜひ皆さんが思い描くそれぞれの宝塚を守っていくため、ふるさと納税をお願いします。

宝塚市のふるさと納税返礼品について

兵庫県ブランド産品のさらなる認知度向上と需要拡大を目指した「兵庫県地域資源認定」を活用した返礼品である「神戸牛」を紹介します。宝塚市の新着返礼品です。

神戸牛(神戸ビーフ) 訳あり 焼肉用(不揃い)(ばら・もも・かた) 500g

・提供事業者：有限会社 太田家

・内容量：500g

・寄附金額：1万円

“世界の舌を魅了する”「神戸ビーフ」の焼肉用お肉です。500gのボリュームで食べ応えも抜群! 上品な甘みのある赤身と人肌で溶ける霜降りを、自宅で存分に堪能できます。

神戸牛(神戸ビーフ)訳あり 切り落とし肉(ばら・もも・かた) 500g

・提供事業者：有限会社 太田家

・内容量：500g

・寄附金額：1万円

「神戸ビーフ」の切り落とし肉です。炒め物や牛丼など、多彩なメニューで利用できます。いつもの食卓に、ちょっとした贅沢を楽しむことができるお肉です。

今回は兵庫県宝塚市のふるさと納税寄附金の使い道「給食事業」と、新着の返礼品を紹介しました。子どもたちの給食のために、食缶の買い替えや、食器食缶洗浄機などの更新を行う事業です。宝塚市の「子どもたちにおいしい手づくりの給食を」という強い想いが伝わる取り組みでした。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者