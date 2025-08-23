“聖地”で輝いた…夏の甲子園2025、独自選出した大会ベストナインは？｜第10…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

第107回全国高等学校野球選手権大会は23日、阪神甲子園球場で最終日となる第15日を迎え、決勝戦で日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が対戦。沖縄尚学が3-1で勝利し、初の夏制覇を果たした。ここでは、今大会を彩った選手たちの中から、独自選出のベストナインを紹介する。

右投手部門

織田翔希（横浜）

大会成績：4試合（3先発）3勝0敗、投球回27回1/3、防御率0.66、奪三振16、与四死球6

右投手では、横浜（神奈川）の織田翔希投手を選出した。2年ながらも、全国の舞台で圧巻の投球を見せた。

初戦の敦賀気比（福井）戦で先発を任されると、いきなり完封勝利を挙げるスタートを切った。雨天中断となる難しい試合となったが、その後もリズムを崩すことなく投げ切った。

2回戦の綾羽（滋賀）との試合では2番手として登板し、5回2/3を無失点。3回戦の津田学園（三重）戦では、7回と9回以外は得点圏に走者を進ませない投球で、今大会2度目の完封勝利を挙げた。

準々決勝の県岐阜商（岐阜）戦では4回途中3失点と悔しい結果に終わったが、甲子園の舞台で確かな実力を見せた。まだ2年生なだけに、今後の成長も楽しみだ。

左投手部門

末吉良丞（沖縄尚学）

大会成績：6試合（3先発）2勝0敗、投球回34回、防御率1.06、奪三振39、与四死球10

左投手には、沖縄尚学（沖縄）のエース・末吉良丞投手を選出した。2年生とは思えないほどの安定感を見せ、チームを優勝へと導いた。

初戦の金足農（秋田）戦で14奪三振完封勝利を挙げると、3回戦の仙台育英（宮城）との試合では延長11回完投勝利を挙げ、吉川陽大投手との投手戦を制した。

決勝では8回途中からマウンドに上がり、チームは堂々の頂点に立った。大会屈指のサウスポーとして、力を見せつけた大会だった。

捕手部門

横山悠（山梨学院）

大会成績：4試合、打率.667（15打数10安打）、1本塁打、6打点、1盗塁

捕手には、山梨学院（山梨）の横山悠選手を選出。今大会、山梨学院の強力打線を牽引した1人だろう。

初戦の聖光学院（福島）戦から3安打を放つと、次戦の岡山学芸館（岡山）との試合でも、先制打を含む3安打をマークした。

準々決勝の京都国際（京都）戦では、打線爆発のきっかけとなる先制ソロホームランを放ち、この日も2安打3打点と打力を発揮。

チームは準々決勝で沖縄尚学（沖縄）に敗れたが、この試合でも横浜は2安打をマークした。

今大会は8打数連続安打を記録し、OPSは脅威の1.656。甲子園の舞台で、強烈な印象を残した。

一塁手部門

田中諒（日大三）

大会成績：5試合、打率.364（22-8）、2本塁打、5打点

一塁手には、日大三（西東京）の田中諒選手を選んだ。2年生ながらも4番に座り、持ち前の長打力を発揮した。

初戦の豊橋中央（愛知）戦では、8回に勝ち越しホームランを放つなど、2安打2打点の活躍でチームを勝利に導いた。

次戦の高川学園（山口）でも2安打1打点をマークすると、準々決勝の関東第一（東東京）では今大会2本目のホームランを放った。

さらに、準決勝の県岐阜商（岐阜）戦では先制タイムリーを含む3安打を放った。決勝の沖縄尚学（沖縄）戦では4打数無安打に終わったが、今大会で確かなインパクトを残した。

二塁手部門

比嘉大登（沖縄尚学）

大会成績：6試合、打率.273（22-6）、2打点、2盗塁

二塁手には、沖縄尚学（沖縄）の比嘉大登選手を選出。主軸として、全6試合中5試合で安打を放った。

初戦の金足農（秋田）戦では、7回に均衡を破るきっかけとなる中安打をマーク。次戦の鳴門（徳島）戦でも安打を放つと、3回戦の仙台育英（宮城）との試合では3回に適時打を放った。

準決勝の山梨学院（山梨）戦では、決勝タイムリーヒットを含む2安打をマーク。勝負強さを発揮した好打者だった。

三塁手部門

内山元太（県岐阜商）

大会成績：5試合、打率.316（19-6）、4打点

三塁手には、県岐阜商（岐阜）の内山元太選手を選出した。2年生ながらも、チームの上位進出に貢献した1人だ。

2回戦の東海大熊本星翔（熊本）では、勝ち越しタイムリーを含む3安打2打点と活躍し、チームを勝利へ導いた。

次戦の明豊（大分）戦でも1安打を記録すると、準々決勝の横浜（神奈川）戦では、先制タイムローを含む2安打をマーク。選抜王者撃破への口火を切る活躍を見せた。

準決勝の日大三（西東京）との試合では無安打に終わったが、チームに勢いをつけた今大会の活躍だった。

遊撃手部門

川口琥太郎（明豊）

大会成績：3試合、打率.583（12-7）、1打点

遊撃手部門では、明豊（大分）の川口琥太郎選手を選んだ。今大会の1年生で、最も存在感を放った1人だろう。

初戦の市船橋（千葉）戦から活躍し、タイムリーヒットを含む2安打1打点をマーク。次戦の佐賀北（佐賀）との試合でも2安打を放ち、実力を見せつけた。

さらに県岐阜商（岐阜）との3回戦では、第1打席で逆方向に長打を放つなど3安打を記録。この日の3安打はいずれも先頭打者として記録するなど、チームを鼓舞する活躍を見せた。

まさに”スーパー1年生”と言える活躍を見せた今大会。今後の成長が楽しみな選手だ。

外野手部門

白鳥翔哉真（東洋大姫路）

大会成績：4試合、打率.438（16-7）、7打点

1人目は、東洋大姫路（兵庫）の白鳥翔哉真選手を選んだ。高い打撃力で、打線を牽引した。

初戦の済美（愛媛）戦では先制タイムリーを含む2安打2打点。次戦の花巻東（岩手）との試合では、3安打3打点とチームの勝利に大きく貢献した。

さらに3回戦の西日本短大付（福岡）では、勝ち越しタイムリーヒットを放ち、チームをベスト8に導く活躍。準々決勝の沖縄尚学（沖縄）戦でチームは敗れたが、白鳥選手は9回に安打を放ち、今大会全試合で安打を放った。

今大会放った7安打のうち、右安打は1本、中安打は3本、左安打は3本と、広角に打ち分ける技術も光っていた。

外野手部門

宮川真聖（山梨学院）

大会成績：4試合、打率.412（17-7）、4打点

2人目は、山梨学院（山梨）の宮川真聖選手を選出した。今大会は全4試合で安打を放ち、チームのベスト4進出に貢献した。

初戦の聖光学院（福島）戦で8回にタイムリーヒットを放つと、次戦の岡山学芸館（岡山）戦でも2安打1打点の活躍を見せた。

その後も勢いは止まらず、準々決勝の京都国際（京都）との試合でも2安打2打点。準決勝の沖縄尚学（沖縄）戦では好投手・末吉良丞から2安打を記録し、第2打席は8球、3打席では9球粘った末の安打だった。

また、今大会放った4本のタイムリーヒットのうち、3本を初球で決めている。粘り強さだけでなく、積極性も兼ね備えた好打者だった。

外野手部門

松永海斗（日大三）

大会成績：5試合、打率.391（23-9）、1盗塁

3人目には、日大三（西東京）の松永海斗選手を選んだ。全5試合で安打を放つなど、リードオフマンとして活躍した。

初戦の豊橋中央（愛知）戦で安打を放つと、3回戦の高川学園（山口）との試合では3安打をマーク。準々決勝、準決勝も2安打ずつ放ち、安定した打撃を見せた。

決勝では沖縄尚学（沖縄）に敗れるも、松永はこの試合でも安打を記録。今大会は打点こそつかなかったが、得点数はチームトップタイの5得点。チャンスメイクの役割を全うした。

【了】