ランボルギーニとソナス・ファベールのラグジュアリーなホームオーディオ 「Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition」を発表

アウトモビリ・ランボルギーニは、このたびイタリアのハンドクラフトスピーカーブランドとして40年以上の歴史をもつ「ソナス・ファベール」とコラボレーションを行い、ランボルギーニの魂が宿るスピーカー「Il Cremonese Ex3me – Automobili Lamborghini Edition」を発表した。

【画像】ランボルギーニとソナス・ファベールのコラボスピーカーが登場！（写真10点）

この限定のスピーカーは、モントレー・カー・ウィーク中に、カリフォルニア州ペブルビーチのランボルギーニ・ヴィラにて世界初公開され、生産台数は50ペアのみの限定モデルとして登場。もちろん、スピーカー本体にはシリアルナンバーが刻印されており、カラーはランボルギーニを象徴する5種類のカラーバリエーションで展開される。

本モデルのベースとなるスピーカー「Ex3ma」は、数々の賞を受賞したモデルとなり、ソナス・ファべール社によって選び抜かれた天然素材を用いて手作りされている。

制作工程はとても丁寧に行われており、全てのスピーカーは最終的に職人による耳での確認作業を行いながら調整され、一貫したクォリティーのスピーカーが完成するのである。