キャリアのなかで弱さを乗り越える上原健太。チームの強さを示す「終盤力…

二死からの逆転劇

ソフトバンク20回戦（8/22、エスコン）を見終えた直後にこれを書いている。天王山3連戦の初戦、ファイターズにとってはものすごく大事な試合だった。前夜、オリックスに0対10で敗れ、ゲーム差は3.5にまでひろがっていた。天王山3連戦をスイープしてもまだ届かない。9月にもソフトバンク戦はあるが、1試合ずつの細切れでゲーム差を一気に詰めるのは難しい。この3連戦が勝負なのだ。なかでも初戦が肝心だ。勝てば2.5差、負けたら4.5差の運命の分かれ道。先発投手は北山亘基と松本晴。決戦ムードはいやが上にも高まった。

ファイターズのバッテリーは北山-田宮裕涼だった。2人ともこのビッグゲームを任されるのは素晴らしい経験だと思う。北山は気持ちが入り過ぎてか、力んで球がひっかかっていた。中村晃と今宮健太にソロホームランを喫し、ホークス優勢のすべり出しとなる。ホークス打線の重圧がすごい。ここまで直接対決でさっぱり勝てなかった。勝負どころでのホークス打線の集中力は圧巻だ。逆にファイターズ打線はモイネロ、有原航平らに抑え込まれた。

この試合の前まで対戦成績7勝12敗、7/30に勝って以来4連敗中。本当のところ「首位攻防戦」というのもおこがましい地力の差である。敵将・小久保裕紀監督が感にたえない表情で微笑んでたりして、いつもギョッとする。こっちのやること全部お見通しなんじゃないかという余裕の笑み。しかも、打ってくる手が厳しい。ついにペイペイドームで3タテを食らって、首位を明け渡した。

これはもう直接対決で勝つしかないじゃないか。苦手もクソもない。勝てなきゃ優勝もないし、CSも勝ち上がれない。ていうか、どっちの球場になるかはともかく、まず間違いなくこの2チームはCSで当たるだろう。勝つための布石を打っておかなきゃならない。勝利の根拠に当たるもの。ここからはペナントレースの様相が変わる。終わりを見据えた戦い。勝ち切るための戦術。

3回裏、2死からランナーをため、清宮幸太郎、レイエスのタイムリーで逆転に成功する。2死からの得点シーンはこのところ目につくのだ。これはファイターズ打線が高い集中力を発揮している証拠だ。繋ぐ意識の大切さ、四球をひとつ取ることの値打ち。チーム全体で相手投手にプレッシャーをかける一体感。足がかりは「2死走者なし」からでもいい。気持ちを切らさなければ何かが起きる。

北山は5回2/3、3失点で降板、ピンチの場面は火消し役の玉井大翔がかたづけてくれた。スコアはその時点で3対3。7回、上原健太がリリーフに立つ。GAORA解説の鶴岡慎也さんは（ヒーローインタビューのお立ち台に立った齋藤友貴哉ではなく）上原の好リリーフをプレー・オブ・ザ・マッチに挙げた。まぁ、7、8、9回を担当した上原、齋藤、そして柳川大晟の3人とも良い仕事をしたのだが、実は僕も上原に感じ入っていたのだった。「三者連続三振」みたいな派手なことはしていない。レフトフライ、ファーストゴロ、ファウルフライで三凡だ。だけど、プロの仕事だった。すごく丁寧に投げている。ストレートは球威が戻り、カットボール、ツーシームが切れている。今年は2軍暮らしが長かったが、いまや欠かせないセットアッパーだ。

戦えば戦うだけ強くなる

記憶に新しいのは8/20のオリックス戦、2点リードで迎えた8回、1点差に詰め寄られ、1死1、2塁の場面で登板、宗佑磨にヒットを許し満塁の大ピンチを背負ったシーンだ。勢いはオリックスにあった。けれど、上原はこらえ切る。エスコンの大声援を受け、廣岡大志を空振り三振、西川龍馬をショートゴロに仕留める。お立ち台でファンの応援について尋ねられ、「ここまで皆さんの力が背中を押してくれるのかと改めて感じた瞬間でした」と語る。あれは本当に泣けた。

上原は自らの弱さと向き合って、プロ野球人生を始めた。2015年のドラフト1位選手だ。が、ルーキーイヤーのキャンプ紅白戦に先発して、1死しか取れず8失点してしまう。血の気の引いた顔で呆然とマウンドに立ち尽くしていた姿が忘れられない。投球回わずか1/3で強制降板。僕らファンもショックというか、トラウマのような感じで、上原の話題を避けるようになった。あのナイーブなドラ1君と、今、プロの面構えをした壮漢とを比べると「野球を見続ける醍醐味」ってこういうことだなと思う。キャリアのなかで弱さを乗り越える男がいる。上原健太はそういう男だ。その上原がファンの声援、拍手が力になると言ってくれた。野球万歳。

僕は天王山3連戦がこの先どうなるかわからないで原稿を書いている。ただどういう結果になろうとホークスとの死闘はポストシーズンまで続く。で、キーになると思うのは、将棋用語ではないが「終盤力」だ。投手ならリリーバーの底力、打者ならこの日の万波中世のように決める力。試合の終盤へ向かうほど一球、ワンプレーの重みは増す。上原健太が見せてくれているのはファイターズの「終盤力」の一端だろう。

ホークスの胸を借りよう。ホークスに勝とう。戦えば戦うだけ、やればやっただけファイターズは強くなる。この先が野球のいちばんコクのあるところだ。