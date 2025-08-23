山奥すぎて“スクールバス”が必須、“校則ナシ”の進学校…私の「母校」ここが自慢！

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「公式に載らない母校自慢」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆登下校が大変!?

私の母校は山奥にあって、スクールバスでしか通えない学校でした。そのため、もしバスに乗り遅れると、学校の麓を走る路線バスを利用するしかなく、それも途中まで終わってしまうため、そこから学校まで登山することになります。

また、ある日の朝は「校庭にイノシシが現れました。現在対処中なので絶対に外に出ないでください！」という校内放送が流れ“そんな校内放送ある!?”と思わずツッコみたくなるような出来事も（笑）。夏は暑いし、冬は雪も降って寒い過酷な学生時代でしたが、今となっては、そんな母校に通っていたことが最高の自慢です（笑）（神奈川県 32歳 女性）

◆見た目は派手だけど…

私の母校は進学校だったのですが、校則が一切なく、勉強さえしていればOKな高校でした。なので、どれだけピアスを開けてもいいですし、服装も髪型もさまざまで個性的な子が多かったです。見た目が派手な子が学年上位の成績を取っていて、それがすごいギャップでした！（埼玉県 31歳 女性）

◆移動教室のときが大変!?

私の母校は、校舎と校舎のあいだに線路がありました。ちょっと想像しにくいかもしれませんが、次の授業で別の校舎に移動しなければならないときに、はるばる陸橋を渡って行きます。そのため、移動教室のときの休み時間は、なかなかの忙しさ！ 当時はそれが当たり前すぎて不便とも感じていなかったのですが、卒業後に、それが珍しいことを知りました。ちなみに、学校にはゴルフ練習場があったり、当時は馬がいたり、となかなか個性的な学校でした♪（東京都 39歳 女性）

