【結果速報】沖縄尚学、夏の甲子園初優勝！　日大三は14年ぶりの悲願達成…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は23日、阪神甲子園球場で大会15日目を迎え、決勝戦で日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が対戦。深紅の大優勝旗をかけた大一番は、沖縄尚学が3-1で日大三を破り、夏の甲子園初優勝を決めた。

日大三は背番号「18」の右腕・谷津輝、沖縄尚学は背番号「10」の右腕・新垣有絃が先発。試合は序盤から動きを見せた。

日大三は1回裏、1死二塁のチャンスを作ると、3番・本間律輝のタイムリーツーベースで1点を先制する。

しかし直後の2回、沖縄尚学は2死二塁の好機を迎える。ここで7番・阿波根裕がレフトオーバーの適時二塁打を放ち、すぐさま同点に追いついた。

日大三は4回から2番手・山口凌我がマウンドに上がり、無失点に抑える好リリーフ。沖縄尚学の先発・新垣有も好投を続け、中盤は両校のスコアボードに「0」が並んだ。

再び試合が動いたのは6回だった。沖縄尚学は1番・宮城泰成の安打などで2死二塁の場面を作る。すると4番・宜野座恵夢がタイムリーヒットを放ち、勝ち越しに成功した。

さらに沖縄尚学は8回、2死二塁から4番・宜野座が2打席連続の適時打を放ち、追加点を挙げた。

沖縄尚学の先発・新垣有は8回途中1失点の好投を披露。決勝の舞台で、堂々の投球を見せた。

後を継いだエース左腕・末吉良丞も無失点に抑え、沖縄尚学が3-1で勝利。悲願の夏の甲子園初優勝を決めた。

【了】