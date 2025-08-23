大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右肩のインピンジメントで5月上旬以来メジャー登板から遠ざかっている。現在はマイナーでリハビリ登板を重ねているものの、課題が浮き彫りになっている状態だ。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

佐々木は3Aオクラホマシティで復帰戦を迎え、2イニングを投げたが、予定されていた3イニングには届かず、平均球速も93.6マイル（約150.6キロ）とシミュレーション登板で見せた球速を下回った。41球で被安打6、失点3、奪三振0という内容に、復調への道のりの険しさが示された。

今季は8試合の先発で1勝1敗、防御率4.72、34.1イニングで与四球22と制球難に苦しんでいた。デーブ・ロバーツ監督は「佐々木が自分のフォームに自信を持ち、打者に向かっていける状態になるのを待っている」と復帰の条件を語った。

状態が心配される佐々木についてアンダーソン氏は「ドジャースは現在6人制のローテーションを採用しており、ナ・リーグ西地区で首位を維持しているため、彼の復帰は急がない。復帰は9月上旬以降となり、スタミナと自信を取り戻すための追加の時間を確保できるだろう」と言及した。

