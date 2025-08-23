Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「3人で縁側で過ごして…」新曲『夏の影』MVで好きなシーンは!? メンバーと語り合う

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、Snow Manの目黒蓮さん、俳優の中条あやみさんが出演する「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」の制作裏話を語りました。大森：「夏の影」、MV（ミュージックビデオ）も公開されました！ どうですか？ 若井さん、どこかありますか？ MVの印象的な。若井：いいよね！ みんなで温泉入ってるシーン！大森：そんなシーン撮ってないから、まず（笑）。若井：撮ってないか（笑）。藤澤：でもさ、僕、MV撮影の打ち合わせの段階で、それぞれ夏のイメージみたいな話をしたときに、個人的にはだけど、おじいちゃん家とかに帰ったときの縁側が、すごく好きで。そういうシーンあったらいいですね！ って言って、本当に3人で縁側で過ごして……よかった！ 風鈴があって、そうめん食べてさ。外の景色眺めてさ、それぞれ！大森：道が分かれるのとかね！若井：そうそう！ 木を投げて「こっちだ！」ってさ。大森：そうそう、あれけっこういいシーンですよ！ 僕、あの道が分かれるシーン、個人的にすごい好きで。普段ミセスのかじ取りって、僕がしてるじゃないですか。だから、本当は僕が道を示して2人が着いて来てるんですよ。でもそうじゃなくて、りょうちゃんとかも別に打ち合わせなく「こっちだ！」って言って2人が「わあ！」って駆けていくのとかが、なんかすごいぐっと来てて。いいシーンだなぁ、って思ってました。若井：いいね。藤澤：うん、いいね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info