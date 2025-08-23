大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、7月末が期限だったトレード市場ではあまり目立った動きは見せなかった。ただ、場合によっては今オフ再び積極補強に転じ、大物野手を獲得する可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

獲得候補に浮上しているのは、ボストン・レッドソックス所属のアレックス・ブレグマン内野手。今季は日本時間21日時点で81試合、打率.298、16本塁打、52打点といった数字を残している。

同メディアは「マックス・マンシー内野手は来季、1000万ドルの球団オプションを保有している。チームに貢献する存在としての価値は理解できるものの、健康維持に苦労している。来季開幕時には35歳となるため、チームは2026年へ向けより若く、よりタフな選手を求めるのではないかと懸念される」と言及。

続けて、「ジアスレチックのジム・ボウデン記者が、今オフFAになる可能性のあるトップ25選手をリストアップした。もちろん、上位にランクインしているのはブレグマンだ。彼は今季年俸が4000万ドルで、そのペースであと2年契約を結んでいるが、契約を破棄してより長期の契約を求める可能性が高い。ボストンが第一候補と思われるが、ドジャースなど他のチームも有力候補だろう。彼は間違いなくリーグ屈指の三塁手であり、書類上はドジャースに非常にフィットする選手と言える」と記している。

