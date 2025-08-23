プレミアリーグ第2節が22日に行われ、ウェストハムとチェルシーが対戦した。

開幕節は昇格組サンダーランドに0－3で敗れたウェストハムと、クリスタル・パレスと0－0に終わったチェルシーの一戦。チェルシーではコール・パーマーがスタメンに名を連ねていたが、ウォーミングアップ中に問題が発生し、代わりに18歳のエステヴァンがプレミアリーグ初先発を果たした。

試合が動いたのは6分にルーカス・パケタが左足で強烈なミドルシュートを叩き込み、ホームのウェストハムが先制に成功した。しかし、追いかけるチェルシーは15分にコーナーキック（CK）からニアでそらしたボールをジョアン・ペドロが頭で押し込んで試合を振り出しに戻した。

17分にはニクラス・フュルクルクがネットを揺らしてウェストハムが再びリードを手にしたかに思われたが、直前のプレーでオフサイドとなり、得点が取り消されると、23分にはJ・ペドロのクロスにペドロ・ネトが左足ダイレクトで合わせてチェルシーが逆転に成功した。

さらに、34分にはドリブルでペナルティエリア内に侵入したエステヴァンの折り返しをゴール前でエンソ・フェルナンデスが押し込んでチェルシーがリードを2点差広げた。

後半に入っても、54分にCKのこぼれ球をモイセス・カイセドが押し込むと、58分には再びCKの流れから高く上がったボールをJ・ペドロが頭で繋いだ後にトレヴォ・チャロバーが左足で蹴り込んで4点差とした。

試合はこのまま終了。5－1で逆転勝利を収めたチェルシーが開幕2試合目で初白星を飾っている。次節、チェルシーは30日にホームでフルアムと、ウェストハムは31日にアウェイでノッティンガム・フォレストとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ウェストハム 1－5 チェルシー

【得点者】

1－0 6分 ルーカス・パケタ（ウェストハム）

1－1 15分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

1－2 23分 ペドロ・ネト（チェルシー）

1－3 34分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

1－4 54分 モイセス・カイセド（チェルシー）

1－5 58分 トレヴォ・チャロバー（チェルシー）

【ハイライト動画】ウェストハムvsチェルシー