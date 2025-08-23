江原啓之「波長の法則」「類は友を呼ぶ」ママ友との関係に悩む相談者に愛の喝！

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。8月17日（日）の放送では、リスナーから寄せられた相談に江原がアドバイスを送りました。最近、ママ友との関係で悩んでおり、アドバイスをいただきたいです。そのママ友は、職場も一緒の人です。彼女は基本的に愚痴ばかり話します。2年前に私がうつを発症してからは、彼女のネガティブな発言が苦しくて、やんわりと誘いを断ったり、2人きりで会う機会を減らしたりしてきました。しかし彼女は「あなたにしか言えない」と言うので、むげに断ることもできず、上手な距離の置き方が分からなくて悩んでいます。思い返してみると、私の周りには愚痴ばかり言う人が多い気がします。類は友を呼ぶと言いますし、「私もそうなのかなぁ」と気をつけるようになりました。愚痴をどのように受け止めたら、苦しまなくて済むのでしょうか？「類は友を呼ぶと言いますし」とおっしゃっている通りですね。やっぱり、「波長の法則」「類は友を呼ぶ」ですから、自分のあり方がそういった人を呼んじゃうわけです。愚痴を愚痴として聞くからいけないの。例えば相手が愚痴を言い出すとしますよね。そうしたら「またそんなことばっかり考えてるんだから。そんな仕事辞めちゃえば良いじゃん！」とか「そんな人と付き合わなければ良いじゃん！ バカバカしい！」と、全部笑いに変えてしまうんです。「この人は聞いてくれないな」と思ったら、もう愚痴を言いに来なくなりますよ。自分が“歯が立たない人間”になっちゃえば良いんです。「分かる、分かる」と言ってもらえないなんて、相手からすればそんな寂しい話はないですから。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子