アメリカのドナルド・トランプ大統領は22日、FIFAワールドカップ26の本大会組み合わせ抽選会を12月5日にアメリカのワシントンで行うことを発表した。ジャンニ・インファンティーノFIFA会長同席のもと、ホワイトハウスで公表している。

アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催となる2026年大会は、史上最多となる48カ国が本大会に出場する。抽選会の会場はワシントンのジョン・F・ケネディ・センターとなり、現地5日12時（日本時間6日2時）から実施予定となる。抽選手順などの詳細は後日発表。

FIFAワールドカップ26は2026年6月11日に開幕。7月19日に決勝戦が開催される。本大会に出場する48カ国のうち、すでに13カ国の出場が決定済。開催国の3カ国に加え、最速での出場を決めた日本、前回優勝のアルゼンチン、イラン、韓国、オーストラリア、ヨルダン、ウズベキスタン、ニュージーランド、ブラジル、エクアドルが本大会への切符を手にしている。抽選会は12月となるが、それまでに42カ国までが決定する予定で、残る6つの出場枠は、抽選会後、2026年3月のプレーオフで決定する。

【動画】トランプ大統領がホワイトハウスで日程を発表