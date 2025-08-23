オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。マイケル中村氏について語った。

「マイケルのリードはおもしろかったです」

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「抑え」にマイケル中村氏の名前を挙げた中嶋氏。この選出に、岡田圭右(ますだおかだ)と上田まりえも「きたきた! いいね、これは! 日本ハムファンも喜んでるよ」「なんかいいですね……!」と興奮を隠せない。

その選出理由を聞かれ、中嶋氏は「マイケルとは抑えのキャッチャーとして組ませてもらいましたし。ランナーを出すんですけど、ほとんどひっくり返されることがなかったんですよね。その点では、マイケルのリードはおもしろかったです」と話した。

また、上田が「抑えの絶対条件は?」と質問すると、中嶋氏は「ゼロで帰ってくるのがベストだと思うんですよ」と前置きした上で、「ただ、点差を守って帰ってくることだと思います」と回答。続けて、「10回成功しても、2回失敗したら言われるじゃないですか。本当にきつい仕事なので、抑えで投げるというのは、やるだけすごいと思います」と賛辞を贈っていた。