現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で、松嶋菜々子演じる嵩(北村匠海)の母・登美子が登場するたびにインパクトを放っている。脚本を手掛けた中園ミホ氏は、視聴者の反応を心配して途中で登美子をいい母親に変えようとするも、松嶋の希望もあって強烈なキャラを貫き通したという。脱稿したばかりの中園氏が裏話を明かした。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

松嶋演じる登美子は、幼い嵩を置いて家を出て再婚し、離縁して戻ってくると嵩の進路に口を出し、嵩の結婚後も漫画家という職業を否定するなど、嵩を悲しませたり、振り回したり、強烈なインパクトを放ってきた。視聴者からも「毒親」という声が上がっていたが、嵩の出征時には母としての思いがあふれ、最近でも、のぶに対して涙ながらに本音を吐露するシーンで、登美子の内面が垣間見えた。

中園氏は松嶋の言葉で、登美子を強烈なキャラに振り切ることができたと明かす。

「映像を見ているうちに、さすがにこれはお茶の間の皆さんが引くだろうと思って、途中でいい母親にしようとしたんです。それを聞いた松嶋さんが、『私は最後までこのままでいきたいです』と監督を通じて言ってくださって、思いっきり強烈なキャラに振り切れたというところがあって、大好きな女優さんですが、ますます尊敬しました。あれぐらい振り切ると気持ちいいし、書いている私も気持ちよかったです」

登美子役への起用は中園氏のリクエストだった。2人はフジテレビ系ドラマ『やまとなでしこ』(2000)でのタッグが印象的だが、今回改めて「大好きな人」だと感じたと中園氏は語る。

「(登美子は)本当に忖度しない女性。それをあんなにチャーミングに演じられる方って、しかも品があって美しくて。私は、松嶋さんのことを国宝だと思っているんですけど、大好きな女優さんなので、たくさんのセリフをかけてすごくうれしかったです。ずっと書いていたいぐらい大好きなキャラクターです」

視聴者の声にも安堵したそうで、「実は見ている方の反応が怖かったのですが、女性がけっこう『登美子好き』『登美子気持ちいい』と言ってくださったので、うれしかったです」と笑顔で話した。

(C)NHK