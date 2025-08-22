9月26日に本編最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)。本作の脚本を書き終えた中園ミホ氏にインタビューし、脱稿した心境や執筆時の思いなどを聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

脚本を書き終えた中園氏は「ほっとしました」と心境を明かす。

「やはりかなり重責なので、なんとか無事に終えたなという気持ちです。年も年なので、ちゃんと書けるのかなと不安もありました。 (制作統括の)倉崎(憲)さんを“刻みさん”と呼んでいるんですけど(笑)、『もうデッドラインです』といつも言われるので、ずっとお尻に火がついていた感じでした」

朝ドラの脚本を担当するのは2014年度前期の『花子とアン』以来2度目だが、本編の放送が週5日になったことで負担が少し軽くなったという。

「よくお産した人が1人目よりも2人目が、つらさをわかっているから余計大変だと言うので、かなり覚悟していたんですけど、週5日の放送になったのは脚本家にとっては大きいですね。これまで土曜日は絞り出すように書いていたこともあったので、そういう意味では、恐れていたほどではなかったです。それでも、大変でしたけど」

脱稿後、プライベートでも仲良しの“くらばあ”ことくら役の浅田美代子と行きつけのバーで飲んだという。

「くらばあとたくさん飲んで、ちゃんと二日酔いしました(笑)。朝ドラ執筆中は、二日酔いにならないように、ブレーキをかけながらたまに飲んでいたので、くらばあも私も全開で飲んで、大変楽しく、おいしかったです」

10歳で父親を亡くした時にやなせさんの詩集『愛する歌』に救われ、ファンレターを書いたことがきっかけで、やなせさんと文通をしていたという中園氏。やなせさんを書くことは「本当に知っている大好きな方を描くことでしたので、あまり苦労はしなかったです」と振り返る。

一方、妻の暢さんについては、エピソードが5つ程度しか残っていないため苦労したそうで、当時の女性たちのことを調べながらキャラクターを作り上げていったという。

「当時の女性たちの手記や作文などを読み漁ったら、私が読んだものはきちんと教育を受けたほとんどの女性が軍国少女でした。その人たちが、終戦の時に、1回自分を全部塗りつぶすような体験をする。調べれば調べるほど、そういうヒロインにしなければいけないという気持ちになりました」

蘭子が結婚の約束をしていた豪(細田佳央太)が戦死した時、のぶは豪について「立派」だと言い、「豪ちゃんの戦死を誰よりも蘭子が誇りに思うちゃらんと」と蘭子に告げた。このシーンについて、中園氏は「書いていて苦しくなった」と振り返りつつ、軍国少女だったのぶを演じ切った今田を称えた。

「今の感覚だと、見ている人も『何このヒロイン』って思うだろうなと不安もありました。書いている時も私自身すごくつらかったです。『ヒロインについていけない』という意見があったとも聞いて、『美桜ちゃん、ごめんなさい』と思いましたが、脚本家がブレたらいけないので。今田さん本当に頑張ったと思います。すごく健気に演じてくださいました。あそこだけ見るとのぶはヒールでしたが、あの時代はそういう人が大半だったということを皆さんに知ってほしかったですし、だからこそ戦争は恐ろしいんです」