読売ジャイアンツのリチャードは22日、東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズとの試合に「7番・一塁」でスタメン出場。7回に2試合連発となる7号3ランホームランを放った。



巨人・横川凱、DeNA・アンドレ・ジャクソンの先発で始まったこの試合は、3回に岡本和真のソロホームラン、6回に甲斐拓也と泉口友汰の適時打で4点を加え巨人がリードする展開に。







7回からマウンドに上がったDeNA3番手・三嶋一輝を攻め2死一、二塁のチャンスを作ると、この試合まだノーヒットのリチャードが打席に。



三嶋の投じた2球目のストレートを捉え、打った瞬間に分かる確信歩きの3ランホームランを右翼スタンドに叩き込んだ。



この一発で2試合連続アーチとなり、直近4試合で3本塁打と勢いに乗っているリチャード。



遂に和製大砲が開花するのか、終盤戦のバッティングに期待が高まる。



試合は8回にDeNAが1点を返すも、反撃はここまで。巨人が8-1で勝利した。











【動画】当たれば入る！リチャード、確信歩きの3ランホームランがこれだ！

ロマン砲覚醒



リチャードが逆方向へ確信のホームラン🚀

これで今週3本目



