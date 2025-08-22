大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰へ向け調整に励んでいる選手がいる。右肩の怪我で離脱中の佐々木朗希投手もマイナーで実戦登板を重ねる段階に入っているが、メンタル面の不安要素を解消できるかが今後を左右するかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』が報じた。

右肩のインピンジメント症候群により5月中旬から故障者リスト（IL）に入っている佐々木は、日本時間8月15日に3Aの試合でIL入り後初登板。2.0回3失点・被安打6という投球成績を残している。

その佐々木について、同メディアは「精神的な問題で今季はメジャーで投球できない可能性がある。マーク・プライアー投手コーチは『怪我をすると、必ず精神的な負担が伴う。この瞬間、何か感じるだろうか？と常に不安になる。誰もが乗り越えなければならない精神的な壁が少しある」と言及。

続けて、「佐々木には大きなポテンシャルがある。そうでなければ、ドジャースは彼と契約しなかっただろう。しかし、怪我から立ち直り、本来の調子を取り戻さなければ、再び招集されることはないかもしれない。ポストシーズンに万全の状態で臨む必要があるチームに、最終的に招集されるかどうかは佐々木自身にかかっている」と記している。

