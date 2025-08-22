○ 巨人 8 － 1 DeNA ●

＜19回戦・東京ドーム＞

22日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－DeNA』で解説を務めた佐々木主浩氏が、DeNA・坂本裕哉が登板した場面について言及した。

DeNAベンチは0－1の6回二死満塁で先発・ジャクソンを諦め、坂本をマウンドに送る。この交代に佐々木氏は「満塁でいくピッチャーはかわいそうですよね。その前でも良かったかなという感じがしますね」とポツリ。

坂本は、甲斐拓也に対しボールが先行する。佐々木氏は「なんで前のバッターからでもいいと言ったのは、インコース投げたいんですけど、当てちゃいけない場面。ピッチャーは満塁でいくのはそれくらいのプレッシャーも感じるんですよ。制限もかかってくるので、満塁は難しいんですよ」と指摘。

なんとかこのピンチを0で抑えたい坂本だったが、甲斐拓也に2ボールから3球目、走者一掃の3点適時二塁打を浴びた。佐々木氏は「だから甘くなるでしょう。インコースのサインを出しているんですけど、出す方も出す方なんですけど、ピッチャーはボールに投げられないから投げられないですよ。3ボールにできないから甘くなりますよね」と話した。

佐々木氏は「このピッチャー交代とかベンチワークでやられた感じがしますよね。ちょっともったいない、ジャクソンがかわいそうかなという感じがします」と自身の見解を述べた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）