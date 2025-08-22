Saucy Dog石原慎也「付き合ってはないんだ！ すっぺえ〜(笑)！」リスナーの甘酸っぱい夏の思い出を紹介

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

8月19日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“けしからん”夏の思い出に関するメッセージを紹介しました。

――みんなの“けしからん”夏の過ごし方

石原：普通の真ん中「普通of普通」を決めていく授業！ 前回、生徒のみなさんにこんな宿題を出していました。「けしからん夏の思い出」を普通に教えて！

夏というのはですね、「けしからん」ことが起こりがちな季節です(笑)。……これ、台本（に書いてあること）ですよ？ 「僕も」みたいな感じになっちゃうから。当たり前ですが。

ということで、生徒から「けしからんエピソード」を募集しまして、それを僕がちゃんと先生として「けしからん！」と叱っていきたいと思います。まずは、叱らなくても大丈夫そうな「けしから未満」の書き込みから紹介していきましょう！

＜リスナーからのメッセージ＞

地元で花火大会があったとき、女子3 人と男子2人で行ったのですが、片方の男子が自分の気になっている人で、みんなが歩いている後ろで恋人つなぎをしちゃったことです！（17歳）

＜石原からのメッセージ＞

かわいいな。しかも気になってる人で、付き合ってはないんだ！ すっぺえ〜(笑)！ 良いですね。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が高1のときのクラスの打ち上げでの話です。二次会でカラオケに行ったのですが、みんなテンションが高くなっちゃって、クラス内のカップルにデュエットで歌わせるということをしてニヤニヤしていました。

私もニヤニヤして見ていた側だったのですが、急にマイクが私の元にきて、当時男友達だった彼とデュエットで歌わせられかけました。はじめは友達の悪ふざけでしたが、その後周りの空気に流されて、2人ともいい感じになりその彼とお付き合いすることになりました！（16歳）

＜石原からのメッセージ＞

良いね！ 別にけしからんわけではないもんね。かわいいですね、こういうのがやっぱりちょうど良いですね。ちょっと叱りたい気持ちもありながらね。

