Mrs. GREEN APPLE大森元貴「飛行機に乗るギリギリまで作ってた」新曲『夏の影』多忙すぎる制作裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、Snow Manの目黒蓮さん、俳優の中条あやみさんが出演する「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」の制作裏話を語りました。大森：CM、本当に素敵でしたよね！ 夏を感じて。この曲、書いたのが……5月にハンガリーに行ったんですよ。（キリンビールのCM）「淡麗グリーンラベル」の撮影で。その飛行機に乗るギリギリまで作ってたので。若井：まじで……!?大森：作って、納品して「ここからはもう飛行機乗るので無理です！」って言って……ですね！藤澤：その期間（忙しさが）すごくなかったですか？大森：すごいですし、キリンのCMの曲をギリギリまで書いて、キリンの現場に向かうっていう（笑）。ここらへんの時期大変だったっていうのは、りょうちゃん（藤澤）、どういうことですか？藤澤：だって、大森さんがハンガリーに行き始めて、僕ら2人は「breakfast」のダンス練習レッスンをやってたりとかして。で、「breakfast」のMV（ミュージックビデオ）を撮影しますよ、っていう週には、自分たちの特番の撮影もあって。あとCM撮影（ハウス食品の「不思議なカレーパーティー・夏」篇）もあったりとか。大森：「ミセス∞ハウス」！藤澤：カレーのね！ そして、「CD聴こうよ。」（Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』プロモーション企画）の撮影も！大森：あと、言えないことが何個かあったりとかね！若井：それが全部同じ週とかにあったからね……！藤澤：元貴もドラマ撮影（NHK連続テレビ小説「あんぱん」）があったりね！若井：やばいよね！藤澤：っていう期間のなかで！大森：「夏の影」が作られましたということで！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info