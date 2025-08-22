大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、前回登板時に打球が脚を直撃した影響が心配されている。ナ・リーグ西地区でサンディエゴ・パドレスとの激しい首位争いを繰り広げているドジャースにとって、大谷の離脱はなんとしても避けたいものだ。米メディア『ボラ・ビップ』のサンティアゴ・トバー記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は大谷が登板した翌日の試合前の会見で「まだ彼を見ていない。今日はゆっくり休むように伝えた。まだ痛みは残るだろうが、明日にはラインナップに入ると期待している」と語った。

また、負傷離脱中のマックス・マンシー内野手に関しては「昨日ティー打撃を行った。まだ復帰の具体的な時期は分からないが、順調に進んでいる」と前向きな見解を示した。ドジャースが地区優勝するためには、大谷とマンシーが万全であることが欠かせない。

油断できない戦いが続くドジャースについてトバー氏は「主力の怪我の不安はあるものの、ドジャースはレギュラーシーズンの終盤でプレーオフ進出を望み、選手の調子を楽観的に見ている。大谷が完全復帰すれば、ファンは今年のワールドシリーズ連覇を確信している」と言及した。

