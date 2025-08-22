大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間21日、コロラド・ロッキーズ戦で投球中に打球を右太ももに受けた。幸いにも大怪我には至らず、次戦以降への出場にも支障はない見通しだが、それでもぬぐえない不安要素もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

大谷は0-3と3点ビハインドの4回裏1死二、三塁の場面で打球を受けたが、その影響もありこの回限りで降板。4回5失点、被安打9と試合を作れず今季初黒星を喫している。

同メディアは「致命傷を免れた安堵感はさておき、大谷の登板は懸念材料となった。今季の彼は先発で4回1/3イニング以上、あるいは80球以上を投げたことが一度もない。水曜日の試合後、防御率は3.47から4.61に急上昇。直近2試合では、わずか8回1/3イニングで9失点、被安打14安打と低迷している。肘の手術から復帰し、先発ローテーションでの安定を期待していたドジャースにとって、このタイミングは懸念材料だ」と指摘。

続けて、「その正直さは、より大きな問題を浮き彫りにしている。ドジャースはデンバーでの苦戦から抜け出せないようだ。ナショナルリーグワーストの成績を誇るロッキーズは、水曜日にドジャースを16安打8得点で打ち負かし、大谷とリリーフ陣の両方に打撃を与えた。この敗戦により、2位サンディエゴ・パドレスとは1ゲーム差に縮まり、今週末にはそのパドレスとの重要なシリーズが控えている」と記している。

