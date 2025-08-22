連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 59　シボレーコルベットC1

モータースポーツの歴史は車の誕生とほぼ同時に始まっている。始まりはヨーロッパ。一方アメリカのモータースポーツの歴史を調べてみると、これも1909年にニューヨーク-パリ間のいわゆる長距離耐久レースが開催されたのが始まりのようだ。1911年には最初のインディ500が開催されている。

ところが、アメリカにはモータースポーツはあっても、スポーツカーの歴史がない。一般的に我々が想像するスポーツカーが誕生するのは1953年のコルベットまで待たねばならなかったのである。コルベットは、当時GMのデザイン部長であったハーリー・アールの発案で開発が始まった。戦後になってヨーロッパ戦線に派兵されていた兵士がアメリカに帰還し、その際に持ち帰った主としてイギリスのオープン2シーターを、”新しいクルマ像”として捉え、その軽快な走りを堪能していた。しかし、元来ヨーロッパ製のコンパクトなスポーツカーは、そもそもアメリカ人の体形には合わなかった。そこで、ハーリー・アールは、アメリカ人が好むようなデザインと性能を持ったアメリカ的なスポーツカーを提案、当時シボレーのトップだったトーマス・キーティングがこれを承認してプロジェクトがスタートしたのである。

その当時GMはモトラマと呼んだGM独自のショー（今のようなモーターショーとは異なり、1931年に始まった当時は業界の食事会にクルマを展示したようなものだったという）を開催しており、コルベットの開発チームはニューヨーク、ウォルドルフアストリアホテルで開催される、1953年のモトラマに間に合わせるべく、急遽1台のプロトタイプEX-122を仕上げる。53年のモトラマには、他にも多くの今でいうコンセプトカー（当時はドリームカー）が展示されたが、そのすべてがボディはグラスファイバー製だったという。そして、コルベットは大人気を博し、シボレーは背中を押された形でコルベットの生産に乗り出すのである。以来コルベットは72年の歴史を刻んで今に至る。2003年にはテネシー州ナッシュビルで、盛大にコルベット50周年のアニバーサリーイベントが開催され、全米各地から夥しい数のコルベットが集まった。

その始まりは前述の通りだが、GMは1953年に300台のコルベットを生産した。ミシガン州フリントの、ヴァン・スライク・ロード沿いにあった配送ガレージの中で、すべて手作業で組み立てられたのである。サイズはイギリスのオープン2シーターよりもはるかに大きく、ゆとりのある室内を持ち、300台すべてがポロホワイトと呼ばれる白の外装に、黒のソフトトップ、そして赤の内装を持っていた。一方でメカニズムはというと、コストを重視して、すべて既存のシボレー各モデルから寄せ集めたもので構成された。サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーンの独立懸架が採用されたが、リアはリーフスプリングの固定軸で、フレームも当然ラダーフレームが使われていた。しかしエンジンはフロントミッドに搭載され、トルクチューブに代えてホッチキスドライブを採用したのは、シボレーとして当時は初めてのことだったという。この辺りはスポーツカーを少し意識した部分といえるだろう。

エンジンは、これも既存シボレーに搭載されていた直6、3.9リッターだったが、圧縮比を上げて150hpの出力を得ていた。トランスミッションは2速のパワーグライド。マニュアルはない。理由はトルクに見合うマニュアルがなかったからだそうだ。こうしてヨチヨチ歩きだったアメリカンスポーツ、コルベットが誕生するのである。

C1と呼ばれる初代のコルベットは、1953年から1962年までほぼ10年近く生産されているが、実質9年間の間に多くの変更を受けている。最初は1955年。ここでアメリカンスポーツらしいV8エンジンが搭載され、同時に3速だがマニュアルトランスミッションが用意された。1957年になると、55年に搭載された4.3リッターV8から4.6リットルに格上げされ、トランスミッションも4速にアップグレードされている。また、それまでなかったサイドウィンドウも、ガラス製のロールアップウィンドウが装備されている。

1958年には外観にも手が入り、ヘッドライトは4灯式に改められ、同時にヘッドライト下にもグリルが装備された。そしてエンジンは新たに燃料噴射仕様が投入された。1961年には再び外観に変更を受け、リアエンドのスタイルが大きく変わっている。このリアのデザインは、後にC2コルベットが誕生した時に採用しているもので、リアデザインのみ先取りされた形となった。

そして1962年、C1コルベット最後の年は、V8エンジンがスモールブロック327cu.in.に引き上げられている。1961年と1962年モデルの外観上の違いは、フロントグリル上に付くコルベットエンブレムに丸いリングが付いているのが62年。61年はクロスしたフラッグエンブレムのみである点や、ボディサイドのルーバーデザインの違いとそこに付くエンブレムのデザインの違いなどで、ロッソビアンコ博物館のモデルはC1最後の年に生産された1962年式のモデルである。

1962年型のC1コルベットは合計14,531台が生産された。1953年から始まったC1の歴史の中で、最も沢山作られたモデルでもある。因みにC1コルベットは合計で69、015台が生産されている。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh