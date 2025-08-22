今日の運勢占い8月23日（土）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月23日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月23日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？常識や先入観にとらわれずに、独自の発想を大切にしましょう。リラックスをしているときに、今までとは違ったユニークなアイディアや解決策がインスピレーションとして湧いてくるかもしれません。過去に答えがありそうです。人生を振り返って考えてみることで、あなた自身が大切にしてきたことや、これからなにを大切にしていくべきなのかが見つかるでしょう。生きるとはどういうことか、人生とはなにか、あなたなりの真理が見えてくるかもしれません。日常で感じるちょっとした違和感に問いを持つことで、新しい視点に出会えることでしょう。今日は、勝ち負けにこだわらずにいることで、良い流れがやってくるでしょう。自分の意見だけを重視するのではなく、周りの意見にも耳を傾けて、尊重していくと良いでしょう。思考力を高める意識を持つことで、運気が上がっていくでしょう。読書をしたり、人間観察をしたり、ご自身を客観的に見つめたりするのも良いでしょう。また、思考をクリアにしていくために、気持ちに余裕が持てる環境を作っておくのがおすすめです。今日の運気UPの秘訣は、オープンハートでいることです。笑顔を心がけ、自分から積極的に話しかけていくと良いでしょう。お相手が求めていることに答えてあげる意識も大切です。本当に欲しいものはなにか意識していくと良い日です。物を購入する前には、それが本当に必要なものかどうか考えてみることで、衝動買いは避けられるでしょう。あなたにとって重要なものを大切にしていきましょう。なぜ今の自分が存在するのかを理解するために、ご自身のルーツについて考えると良いでしょう。ご自身にどのようなバックグラウンドがあるのかを知ることで、自己理解が深まるでしょう。自分に自信を持ち、堂々と振る舞いましょう。他の人に対してマイナスの感情は抱かず、心に余裕を持つことで、ご自身を輝かせることができます。結果として、あなたの社会的な地位も守られていくでしょう。普段、無意識にしている行動や思考パターンについて、意識してみましょう。自覚していない無意識の領域を認識していくことで、より良い行動選択や習慣形成につなげることができるでしょう。働き方について考えましょう。より良いライフスタイルを送るために、無理のない働き方を考えていく必要があります。ストレスフリーな理想の環境を手に入れていきましょう。新たな自分に生まれ変わる意識を持つことで、運気が上がっていくでしょう。不必要な古い自分は捨てて、新しい挑戦的な自分を受け入れていきましょう。素晴らしいあなたに生まれ変わることができるでしょう。立ち去るときがやってきました。「終わりの訪れ」は悲しいこともあれば、それによってホッとすることもあります。変化によってはストレスや不安を感じることもあるかもしれませんが、それは健全で必要なものなのです。自分のために新しい目標を定めましょう。過去ではなく、未来に意識を向けていきましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。