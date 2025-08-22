嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の第5話が8月17日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

ドラマは、富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作の、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にしたヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

17日に第5話が放送。心臓血管外科の茶屋坂心(ファーストサマーウイカ)は、卓越したオペ技術と華麗な経歴を持つ魚虎総合病院の看板医師。だが、その素顔はベールに包まれており、プライベートについては誰も何も知らないミステリアスな人物だった。

そんな彼女の最近の関心ごとは、病院内の雰囲気が以前と変わってきていること。茶屋坂は、その「変化」の中心にいる徳重(松本潤)のとある過去を知ったことから、まるで獲物を狩るかのように興味と追求を徳重に向けていく。

そんな中、茶屋坂の母・愛(朝加真由美)が、重篤な状態で魚虎総合病院に救急搬送される。茶屋坂が執刀するが、それを機に茶屋坂の心身に異変が起きる。愛は右半身に麻痺が残り、記憶も混乱状態にあった。外科部長の東郷陸郎(池田成志)から休暇を取ることを提案された茶屋坂は、施設に入居させる選択を取ろうとするが迷いが生じる。そして茶屋坂のメンタルを心配する院長の北野(生瀬勝久)は、徳重に茶屋坂の診察を依頼する……というストーリー。

その後、徳重は診察で茶屋坂と向き合うことに。幼少期から抱いていた、しつけが厳しかった母への複雑な感情を明かしていく茶屋坂は、徳重の問いかけに「ただ、合わないの。『なんで？』にも『どうして？』にも答えがない。なんとなくお互いが積みあがって、いつかあふれて、こうなった」と母とのこじれた関係を打ち明ける。

そんな茶屋坂に、「親子だから、血がつながっているから通じ合える、それは幻想かもしれません。家族だとしても、共に生きていくのが正しいとは限らない」と答える徳重。なおも茶屋坂は「でも、ママは大変なの……ママは1人で可哀想なの。私が、いい子じゃないから悪いの。私が、ひどい子だから……」と自分を責めるが、徳重は「誰かのために、ここまで心を痛めるあなたは、とても、やさしい人です」と語りかける。

そして「一度離れてみることで、見えてくるものがあります。もしもまた近づきたいと思ったのなら、近づくこともできるはずです」と徳重が提案すると、茶屋坂は涙を拭き、「ひとつ、聞きたいことがあるの。全部終わったら、聞かせて」と吹っ切れたような表情を浮かべる。その後、茶屋坂は入院中の愛に「私、一緒には暮らせない。ごめんね、ひどい娘で」と告げ、愛は「ありがとう。心臓、助けてくれて……ありがとう」と答えるのだった。

終盤、母と向き合えた茶屋坂は、徳重に「聞かせて。人の心は、どこにあると思う？」と尋ねる。そんな茶屋坂に、徳重は「ないと思います。なぜかというと、医学的に心という臓器はありません」と返答。茶屋坂が「つまんない答え」と苦笑いで去ろうとすると、徳重は、その背中に向かって「それでも人は響き合う」と言葉をつなぐ。そして徳重は、足を止めた茶屋坂に「好きな人を見たとき、胸は高鳴り、誰かに傷つけられたとき、瞳は潤む……あなたと私、その間に心は生まれると、僕は思っています」と語るのだった。

SNSでは、徳重の茶屋坂への言葉に感動する声が続出。「いい答えだ……」「涙止まらない」「深い言葉だな」「名言製造機」「どうしていつもそんな心がホロっとすること言ってくれるの」「響きすぎる」などのコメントが並んでいた。

