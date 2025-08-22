大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な戦力補強を続けている。今季も開幕からここまで様々なトレード案が噂されたが、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ内野手の獲得案が新たに浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

現在31歳のマルテは、日本時間19日時点で93試合、打率.295、23本塁打、56打点といった数字を残している絶対的主力の1人。ただ、直近では休暇申請の多さが原因で同僚やコーチ陣との関係が悪化しているという報道もみられる。

同メディアは「最近、ダイヤモンドバックスのスーパースターであるマルテがちょっとした裏話を受け、数ヶ月以内にトレードされるかもしれないという噂が浮上した。球界のどのチームも彼を獲得しようと躍起になっているようだ」と言及。

続けて、「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者は、ドジャースが珍しい地区内ビックトレードの移籍先になるかもしれないと示唆した」としつつ、「ベテラン中心の選手層を持続的に構築するために、プロスペクトのプールを厚くしておくことは有利かもしれないが、ドジャースは常に補強する方法を見つけるだろう。だから、たとえダイヤモンドバックスがオファーを拒否するとしても、ドジャースがマルテの移籍先として現実的な選択肢であることは確かだ」というクライン記者の見解を伝えている。

