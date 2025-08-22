ミランがレヴァークーゼンに所属するナイジェリア代表FWヴィクター・ボニフェイスの獲得に迫っているようだ。21日、ドイツメディア『スカイスポーツ』やイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。

今夏の移籍市場でストライカーの補強を画策してるミランだが、ボニフェイスを獲得することでレヴァークーゼンと合意に達した模様。移籍形態は2025－26シーズン限りのレンタルで、レンタル費用は500万ユーロ（約8億6000万円）、買い取りオプションは2400万ユーロ（約41億円）となったようだ。クラブ間での細かい手続きも完了しており、現在はメディカルチェックの日程を調整しているという。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる「here we go!」とともに、ボニフェイスの移籍についてミランとレヴァークーゼンが口頭合意に達したことを伝えている。

現在24歳のボニフェイスはボデ・グリムトやユニオン・サン・ジロワーズを経て、2023年夏にレヴァークーゼンへ移籍した。シャビ・アロンソ監督（現：レアル・マドリード）率いるチームで主力に定着し、加入直後から得点を量産。2023－24シーズンは負傷による長期離脱を余儀なくされながらも、公式戦通算34試合で21ゴール10アシストをマークし、史上初のブンデスリーガ無敗優勝とDFBポカール制覇に大きく貢献した。

レヴァークーゼンは今夏に主力の流出が相次いでおり、ドイツ代表DFヨナタン・ター（現：バイエルン）やオランダ代表DFジェレミー・フリンポン（現：リヴァプール）、スイス代表MFグラニト・ジャカ（現：サンダーランド）、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ（現：リヴァプール）らが移籍。無敗優勝を成し遂げたチームの一員がまた一人新天地を求めることとなりそうだ。