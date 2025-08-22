大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。現有戦力には奮起が求められている状況だが、現在マイナーでプレーしているボビー・ミラー投手は新たな役割でチームに貢献することに意欲を示しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のミラーは2登板、防御率12.60と結果を残せず、5月末からマイナー暮らしが続いている。そんな中、デーブ・ロバーツ監督は7月末、ミラーを先発からリリーフへ配置転換する意向を口にしている。

同メディアは「3Aで14試合に先発しているミラーはリリーフとして活躍し始めている。彼は7月末にリリーフに転向して以来、6イニングを無失点、無安打に抑えている。この調子を維持できれば、最終的にドジャースのリリーフ陣にとって強力な補強となる可能性がある」と言及。

続けて、「このチームでは、勝利に貢献するために何でもするしかない。リリーフでも先発でも構わない。できる役割は何でも引き受ける。チームの一員として、チームメイトと一緒に勝利に貢献するためにできることは何でもしたい。自分が今やっていることは、『数年前のように、なぜ6イニング連続でこれができなかったのか』と自分自身に問いかけることだ。とにかく攻めの姿勢を維持して、ストライクを取って四球をなくすだけだ」というミラーのコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】