トッテナム・ホットスパーに所属するスウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキの戦列復帰が年明けまでずれ込む可能性があるようだ。21日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

2022年冬に加入したトッテナム・ホットスパーで中心選手として活躍しているクルゼフスキ。昨シーズンも公式戦50試合で10ゴール11アシストをマークするなど躍動したが、5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷。右ヒザ蓋骨の手術を受け、現在に至るまで離脱が続いている。

韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）の退団やイングランド代表MFジェームズ・マディソンの右ひざ前十字じん帯断裂も重なり、アタッカーの層が薄い状態で2025－26シーズンの開幕を迎えたトッテナム・ホットスパー。今回の報道によると、未だクルゼフスキの戦列復帰の目処は立っておらず、年明け頃まで離脱が続く可能性が高いという。

トッテナム・ホットスパーは今夏の移籍市場でアタッカーの補強に動いており、バイエルンからレンタル加入していたU－21フランス代表FWマティス・テルの完全移籍移行を発表したほか、ウェストハムからガーナ代表FWモハメド・クドゥスを獲得。しかし、ノッティンガム・フォレスト所属のイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトの獲得に失敗し、一時加入が有力視されていたクリスタル・パレスの同MFエベレチ・エゼは“宿敵”アーセナルへの移籍が決定的となっている。

こうした難しい状況の中、トッテナム・ホットスパーは依然としてアタッカーの補強を画策している。報道によると、マンチェスター・シティに所属するブラジル代表FWサヴィーニョやモナコに所属するフランス人FWマグネス・アクリウシェ、サウサンプトンに所属するイングランド人FWタイラー・ディブリング、コモに所属するアルゼンチン代表MFニコ・パスらが獲得候補として浮上しているようだ。