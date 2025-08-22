アベイル公式Xアカウント(@gravail)は、アベイルオンラインストアにて「マーメイドブランケット」の再販売を発表した。再販期間は8月23日12:00～8月31日23:00。

ラインナップは「マグロ」「ロブスター」「ダイオウイカ」「ツタンカーメン」「ジンベイザメ」「クジラ」「ホオジロザメ」「シャチ」の8種類。価格はすべて3,300円。

今回の再販のニュースに、「わあ、再販嬉しい～このチャンスにゲットしなきゃ!」「冷え性の最適解コレかな!?」と再販を待ち望んでいた方からの声や、ラインナップを見て「ツタンカーメン海の生物扱い」とツッコミをする方も。

冷房をかけて寝ていると足元や肩が冷えることも…そんな時にもすっぽり収まって寝られるうえに、海の生き物にもなれちゃうアイテム、ぜひチェックしてみては?