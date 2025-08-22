29台限定の「Few Off」。1080馬力のハイブリッドV12モデル、ランボルギーニ「フェノメノ」が登場！

「Few Off」と呼ばれるランボルギーニの限定モデルは、2007年のレヴェントンに始まり、セストエレメント（2010）、ヴェネーノ（2013）、チェンテナリオ（2016）、シアン（2019）、クンタッチ LPI 800-4（2021）がこれまでに発表されている。そして2025年夏、モントレー・カー・ウィーク2025の目玉として新たなFew Offモデル「Fenomeno（フェノメノ）」が登場した。

【画像】個性的なデザインを突き詰めた、ランボルギーニの限定モデル「フェノメノ」（写真15点）

このモデルもランボルギーニの伝統に則り、牛の名が付けられている。フェノメノとは、2002 年にメキシコのモレリアで勇敢に闘った有名な闘牛であるという。また、「Fenomeno」は、イタリア語とスペイン語で「驚異的な」という意味をもつ語でもある。

フェノメノは、ランボルギーニの最も代表的なスタイルを突き詰めた、独自の新たな「デザインマニフェスト」。個性的なデザインと専用開発されたエアロダイナミクスに加え、ランボルギーニ史上最もパワフルな V12エンジンに 3基の電気モーターを組み合わせて搭載する。システム最高出力は、自然吸気 V12エンジンの835 CVに3基の電気モーターによる245 CVが加わった1080CVを発生する。0-100 km/h加速は2.4秒を記録し、0-200 km/h加速はわずか 6.7秒、最高速度は 350 km/hを超える。パワーウェイトレシオもランボルギーニ史上ベストの 1.64 kg/CVとなっている。

パワートレインは、ランボルギーニが航空工学にインスピレーションを得て生み出した革新的なシャシーである「 monofuselage（モノフューズレージ）」に搭載される。モノフューズレージは、複数技術を駆使したカーボンファイバー製のモノコックと、樹脂を含侵させた短繊維のカーボンファイバーで作られる特殊素材の Forged Composite®（フォージドコンポジット）製のフロントの骨組みで構成される。

アウトモビリ・ランボルギーニDirector of Designのミィティア・ボルケルト氏は、デザインについて次のようにコメントした。

「フェノメノは、私たちの先進的なデザイン言語に、新しく、正統的で勇敢な針路を定めています。私たちは上品で洗練されていると同時に美的で本質的な、極めて優雅なデザインを創り出しました。それは意外性を持ったエレガントな宇宙船で、すべてがカーボンファイバー製でありながら、伝統を忠実に守っています。フェノメノはランボルギーニ独自のデザインDNAを奏でていますが、変調し、リズムを変えて、お客様やコレクターの皆様の最も高い期待を超える、目を見張るような伝説を新たに生み出しました」

アウトモビリ・ランボルギーニ Chairman and CEOのステファン・ヴィンケルマン氏は次のようにコメントしている。

「2007年にレヴェントンを発表したときに私たちが目指したのは、ランボルギーニの真髄を究極的に表現する、至高のスーパースポーツカーを創り出すことでした。この新たな”Few Off”モデルも、ランボルギーニのDNAを構成する卓越性とイノベーションの理念を受け継いでいます」