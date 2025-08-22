ヨーロッパリーグ（EL）予選・プレーオフのファーストレグ12試合が21日に行われた。

今シーズンのEL・リーグフェーズは9月24日に開幕予定となっているが、現時点では本大会に出場する36チームのうち、13チームの出場が既に確定。残る23チームについては、上位大会にあたるチャンピオンズリーグ（CL）予選で敗れた11チームに加えて、今EL予選を勝ち抜いた12チームに出場権が与えられる。

ELの予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと4つのステージが設けられている。2025－26シーズンのEL予選は7月10日に開幕し、既に“最終章”のプレーオフに突入。ホーム＆アウェイ形式で行われる今プレーオフで、2戦合計スコアで上回ったチームが、EL本大会へ進む切符を手にする。

21日にはファーストレグの12試合が開催。日本代表MF伊東純也が所属するヘンクは、敵地でレフ・ポズナン（ポーランド）に5－1と大勝し、本大会進出へ王手をかけた。なお、ベンチスタートだった伊東は70分よりピッチに立っている。

EL予選・プレーオフのファーストレグの結果は下記の通り。セカンドレグは27日から28日にかけて開催される。

◆■EL予選・プレーオフ ファーストレグ結果

ミッティラン（デンマーク） 4－0 クオピオン・パロセウラ（フィンランド）

マルメ（スウェーデン） 3－0 シグマ・オロモウツ（チェコ）

SKブラン（ノルウェー） 2－1 AEKラルナカ（キプロス）

マッカビ・テル・アビブ（イスラエル） 3－1 ディナモ・キーウ（ウクライナ）

シュケンディヤ（北マケドニア） 2－1 ルドゴレツ（ブルガリア）

パナシナイコス（ギリシャ） 2－1 サムスンスポル（トルコ）

ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ） 0－2 ユトレヒト（オランダ）

スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア） 0－1 ヤングボーイズ（スイス）

レフ・ポズナン（ポーランド） 1－5 ヘンク（ベルギー）

アバディーン（スコットランド） 2－2 FCSB（ルーマニア）

リエカ（クロアチア） 1－0 PAOK（ギリシャ）

リンカーン・レッド・インプス 0－4 ブラガ（ポルトガル）