15日（現地時間）に開幕した2025－26シーズンのラ・リーガ（スペイン1部リーグ）では、早速議論を呼ぶ判定が相次いだ。16日（現地時間）に行われた第1節のマジョルカvsバルセロナ戦におけるスペイン代表FWフェラン・トーレスのゴールシーンについて、1998年から2012年まで国際審判員として活躍したスペイン人のイトゥラルデ・ゴンサレス氏は21日（現地時間）にスペインのラジオ局『カデナ・セール』で自身の見解を示している。

同試合の23分、バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルがシュートを放つと、ボールはマジョルカの同国人DFライージョの頭にあたる。ライージョはうつ伏せに倒れ込んだものの、ムヌエラ・モンテーロ主審が試合を止めなかったためバルセロナはプレーを継続。ペナルティエリア手前からフェランが右足を振り抜くと、シュートはゴールネットを揺らした。マジョルカの選手たちは、ライージョに脳震盪の疑いがあったなかで笛を吹かなかったモンテーロ主審に詰め寄って抗議。だが判定は覆らず、バルセロナに2点目が認められた（試合はバルセロナが3－0で勝利）。

I・ゴンサレス氏は、技術審判委員会（CTA）が各試合終了後に物議を醸した判定を検証する新制度がスタートすることを説明。ただ、同制度は9月の代表ウィークによるリーグ中断期間後に開始されるため、マジョルカvsバルセロナ戦の事象は分析されないことを明かした。

「第1節も、そして第2節も第3節も、この制度は開始されない。（リーグ中断明けの第4節から）検証が行われるし、1部リーグだけでなく2部リーグやプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナ（女子1部リーグ）でも実施されるのは良いことだ」

なお、同氏は判定を検証する委員はまだ選定段階であり、現時点では名前が特定されていないことを付け加えている。