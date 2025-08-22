カンファレンスリーグ（ECL）予選・プレーオフのファーストレグ24試合が21日に行われた。

今シーズンのECL・リーグフェーズは10月2日に開幕予定となっている。本大会に出場する36枠のうち、12枠は上位大会にあたるヨーロッパリーグ（EL）予選のプレーオフで敗れたチームが獲得。今プレーオフは残る24枠を懸けての争いとなる。

ECLの予選は1回戦、2回戦、3回戦、プレーオフと4つのステージが設けられている。2025－26シーズンのECL予選は7月8日に開幕し、既に“最終章”のプレーオフに突入。ホーム＆アウェイ形式で行われる今プレーオフで、2戦合計スコアで上回ったチームが、ECL本大会へ進む切符を手にする。なお、「チャンピオンズパス」に分類されるのは、元々最上位大会のチャンピオンズリーグ（CL）予選を戦っていたチーム。CLからの敗退組を除くEL予選の敗者、および昨季の所属リーグや国内カップ戦の結果を受けて出場権を獲得したチームは「メインパス」に振り分けられる。

21日にはファーストレグの24試合が開催。今予選には日本人選手の在籍クラブも参戦している。日本代表MF鎌田大地はケガのため欠場したが、クリスタル・パレスはフランス人FWジャン・フィリップ・マテタが挙げた得点により、フレドリクスタを1－0で撃破。MF佐野海舟、MF川﨑颯太と2名の日本人ボランチを擁するマインツは、敵地でローゼンボリに1－2で敗れ、ホーム開催のセカンドレグで逆転を目指すこととなった。なお、佐野は中盤の一角でフル出場しており、川﨑はベンチ入りしたものの出番はなかった。

FW福田翔生、FW内野航太郎と2名の日本人アタッカーを擁するブレンビーは、敵地でストラスブールとスコアレスドロー。福田は後半アディショナルタイムよりピッチに立ったが、内野はメンバーには入ったものの出番は訪れていない。DF毎熊晟矢はケガのため欠場したが、AZはアウェイでレフスキ・ソフィアに2－0と先勝。ヤギエロニア・ビャウィストクはホームでディナモ・シティを3－0で破っており、DF小林友希はフル出場で快勝に貢献した。

EL予選に参戦しながら、3回戦で敗れていたレギア・ワルシャワは、ハイバーニアン（スコットランド）の本拠地で2－1と勝利を手にしており、72分から途中交代で入ったDF森下龍矢も勝利に貢献。MF大島拓登が90分より出場したノア・エレバンも、オリンピア・リュブリャナを4－1で下し、本大会出場へ王手をかけた。

ECL予選・プレーオフのファーストレグの結果は下記の通り。セカンドレグは27日から28日にかけて開催される。



◆■ECL予選・プレーオフ ファーストレグ結果

▼チャンピオンズパス

ハムルーン・スパルタンズ（マルタ） 1－0 RFS（ラトビア）

シェルボーン（アイルランド） 3－1 リンフィールド（北アイルランド）

ブレイザブリク（アイスランド） 2－1 ヴィルトゥス（サンマリノ）

ドリタ（コソボ） 2－1 ディフェルダンジュ03（ルクセンブルク）

オリンピア・リュブリャナ（スロベニア） 1－4 ノア・エレバン（アルメニア）

▼リーグパス

ストラスブール（フランス） 0－0 ブレンビー（デンマーク）

ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド） 3－0 ディナモ・シティ（アルバニア）

シャフタール・ドネツク（ウクライナ） 1－1 セルヴェット（スイス）

アンデルレヒト（ベルギー） 1－1 AEKアテネ（ギリシャ）

イスタンブール・バシャクシェヒル（トルコ） 1－2 ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）

クリスタル・パレス（イングランド） 1－0 フレドリクスタ（ノルウェー）

ツェリェ （スロベニア） 1－0 バニーク・オストラヴァ（チェコ）

ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド） 1－0 アルダ・クルジャリ（ブルガリア）

ハイバーニアン（スコットランド） 1－2 レギア・ワルシャワ（ポーランド）

レフスキ・ソフィア（ブルガリア） 0－2 AZ（オランダ）

ポリーシャ・ジトーミル（ウクライナ） 0－3 フィオレンティーナ（イタリア）

ジェールETO（ハンガリー） 2－1 ラピード・ウィーン（オーストリア）

ネマン・フロドナ（ベラルーシ） 0－1 ラージョ・バジェカーノ（スペイン）

ローザンヌ（スイス） 1－1 ベシクタシュ（スイス）

サンタ・クララ（ポルトガル） 1－2 シャムロック・ローヴァーズ（アイルランド）

ローゼンボリ（ノルウェー） 2－1 マインツ（ドイツ）

スパルタ・プラハ（チェコ） 2－0 リガ（ラトビア）

BKヘッケン（スウェーデン） 7－2 CFRクルジュ（ルーマニア）

ヴォルフスベルガー（オーストリア） 2－1 オモニア・ニコシア（キプロス）