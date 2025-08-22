ドジャースのフレディ・フリーマン、右中間への先制2ラン！打率ランキング…

大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手は21日（日本時間22日）、敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、先制となる第16号2ランホームランを放った。
初回、無死一塁で迎えた第1打席。ロッキーズ先発チェイス・ドーランダー投手の初球の直球を完璧に捉え、右中間のブルペンに叩き込んだ。
第3打席でも一、二塁間を破るヒットを放ち、一時は首位打者に躍り出る活躍を見せた。
現在は同僚のウィル・スミス選手、フィラデルフィア・フィリーズのトレー・ターナー選手に次ぐ、打率ランキング第3位に付けている。
試合はドジャース打線が序盤から爆発し、9-5で快勝した。
