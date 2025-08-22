「何が起こっているのか」千賀滉大、怪我を境に成績悪化！？　米記者が困…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手は、8月20日（日本時間21日）に行われたワシントン・ナショナルズ戦で先発し、6回途中まで投げて6安打5失点2四球4奪三振という今季ワーストの成績を残した。怪我を境に人が変わったように低迷が続いており、米メディア『スカイ』のジョン・ハーパー記者は困惑している。

千賀は今季の前半14先発で防御率1.39をマークし、ナ・リーグトップに君臨していた。しかし、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めて約1カ月離脱。7月11日（同12日）のカンザスシティ・ロイヤルズ戦で復帰登板を果たしたものの、まだ復帰後初勝利を飾っておらず、直近6先発は防御率6.00となっている。

それを踏まえ、ハーパー記者は「怪我から復帰して以降の千賀に何が起きているのか正確には分からないが、これほど打たれやすい彼の姿を見た記憶はない。ゴーストフォークは高めに浮き、スライダーも甘く、カッターはど真ん中。以前は得点圏でこそ真価を発揮していたのに、最近はそうではない」と述べた。メッツとしてはチーム状況が悪いだけに、同選手の早期復活を期待したいところだろう。

