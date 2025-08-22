ロッテは22日、監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERS COLLAB MENU 2025」と春季キャンプ地である都城市のコラボメニューを8月23日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）から販売を開始すると発表した。

都城市とのコラボメニューでは、ブランド豚「観音池ポーク」を使用した、塩味でさっぱりと食べることができる「池田のねぎ塩観音池ポーク丼」と都城メンチカツにデミグラスソースを乗せた「安田のデミオム都城メンチカツ丼」の2商品が登場。また、池田来翔内野手の「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の販売は初めて。

▼ 池田来翔内野手コメント

「春季キャンプで汗を流した都城市とのコラボメニューが僕自身初めてのPLAYERS COLLAB MENU 2025となり、とても嬉しく思います。キャンプ地の味をZOZOマリンで堪能できるので、ぜひ食べてください！」

▼「PLAYERS COLLAB MENU 2025」 ×都城市コラボメニュー 商品詳細

・池田のねぎ塩観音池ポーク丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）：1,500円

・安田のデミオム都城メンチカツ丼（フロア2 B ゲート横GATESIDE DINER）：1,100円。全て税込み