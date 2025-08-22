写真：Getty Images

　ロサンゼルス・ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地クアーズ・フィールドでコロラド・ロッキーズと対戦。同試合では、内野陣の華麗な守備にベテラン左腕が称賛する姿が見られた。
 
　ロッキーズ7番打者カイル・ファーマー選手の二ゴロに対し、二塁手ミゲル・ロハス選手が捕球して素早く遊撃手ムーキー・ベッツ選手にトスし、その後ベッツ選手が走りながら流れるように一塁へ送球して、華麗に併殺を完成させた。
 

 
　さらに、その後も中堅に抜けそうな当たりをロハス選手が追い付き、ジャンピングスローでアウトにするなど、好守を連発。
 
　クレイトン・カーショー投手もガッツポーズを見せ、味方の好守に称賛を送った。
 
　試合はドジャースが序盤に得点を重ね、9-5で勝利を収めた。
 




