大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地クアーズ・フィールドでコロラド・ロッキーズと対戦。同試合では、内野陣の華麗な守備にベテラン左腕が称賛する姿が見られた。



ロッキーズ7番打者カイル・ファーマー選手の二ゴロに対し、二塁手ミゲル・ロハス選手が捕球して素早く遊撃手ムーキー・ベッツ選手にトスし、その後ベッツ選手が走りながら流れるように一塁へ送球して、華麗に併殺を完成させた。







さらに、その後も中堅に抜けそうな当たりをロハス選手が追い付き、ジャンピングスローでアウトにするなど、好守を連発。



クレイトン・カーショー投手もガッツポーズを見せ、味方の好守に称賛を送った。



試合はドジャースが序盤に得点を重ね、9-5で勝利を収めた。











【動画】ドジャース内野陣がファインプレー！好守連発にカーショーもガッツポーズ

『ABEMA MLB』の公式Xより











[速報] 華麗な内野陣の守備をベテランも称賛!!



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × ロッキーズ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【了】