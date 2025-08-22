大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区で首位を独走していたが、サンディエゴ・パドレスの猛追を受けて一時は首位の座から転落した。負傷離脱が続出する中、引き続き厳しい戦いが続きそうだ。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のジャスティン・バリー記者が言及した。

ドジャースのブルペン陣では、タナー・スコット投手やカービー・イェーツ投手らが負傷離脱しており、試合終盤の信頼が低下している。さらに、他のブルペン投手の調子も上がらず、ファンもアナリストも不安を示している。

トレード期限にはブロック・スチュワート投手を獲得したが、4試合に登板し、3.2イニングで失点2を許した後に、右肩の炎症によって負傷者リスト（IL）入りとなっている。スチュワートの離脱は、すでに苦境に立たされているブルペンへの圧力をさらに高めることになった。

厳しい状態に陥っているドジャースのブルペン陣について、バリー氏は「パドレスに対して9ゲーム差のリードを誇っていたドジャースだが、そのリードは消え去り、一時的に取り戻したものの、チームの苦境はブルペンの不調と選手の故障が重なり、プレーオフ進出の野望を脅かしている」と言及した。

