ラグビーの熱狂的な試合の興奮、誰かと分かち合いたいと思ったことはありませんか？試合後の感動を語り合ったり、推し選手への愛を叫んだり、次の試合の展望を議論したり…。そんな熱い想いを抱えるラグビーファンにとって、まさに待望の場所が誕生します！

何を隠そう、「ファイト一発！」でお馴染みの大正製薬が、日本ラグビーのさらなる盛り上がりを願い、「リポＤラグビーファンパーク」（通称：リポラグ）というコミュニティサイトをオープンします。ラグビーの日である2025年8月24日（日）に、全国のラグビーファンが集う「秘密基地」が動き出します。

大正製薬とラグビー、25年にわたる揺るぎない絆

この「リポラグ」誕生の背景には、大正製薬と日本ラグビーの深い絆があります。大正製薬は2001年からなんと25年もの間、ラグビー日本代表を協賛し続けているのです。これは単なるスポンサーシップを超え、まさに揺るぎない「絆」と呼べるでしょう。

長年、日本代表を応援し、その成長を間近で見てきた大正製薬だからこそ、ファンの皆さんの「もっとつながりたい」「もっと語り合いたい」という熱い想いを肌で感じていたはずです。その想いに応え、「ラグビーをもっと好きになれる場所」としてこのコミュニティサイトを立ち上げる。このストーリーに、多くのファンが深く共感することでしょう。「リポビタンDを飲んで、もう一踏ん張り！」という言葉が、グラウンドで奮闘する選手たちだけでなく、それを応援する私たちファンにも響くような、そんな場所になりそうです。

「リポラグ」でラグビー愛を深める３つの魅力的なルーム

さて、気になる「リポＤラグビーファンパーク」では、具体的にどんなことができるのでしょうか？主に3つの魅力的なルームが用意されており、あなたのラグビー愛をさらに深める体験が待っています。

リポラグトーク：熱いラグビー談義に花を咲かせよう！

ここは会員同士がラグビーに関するあらゆる話題を語り合える場所です。「昨日の試合、あのプレーはすごかったよね！」「私の推し選手が今日も最高だった！」といった試合の感想から、日本代表や推しチーム、今後の試合展開の予想まで、心ゆくまで語り合えます。SNSでは流れてしまうような深い議論も、ここならじっくりと交わせるでしょう。同じ熱量を持つ仲間と出会えるチャンスも大きく、あなたのラグビーライフがより豊かになるはずです。

リポラグイベント：ここでしか手に入らない特別な体験！

「限定」という言葉に弱いラグビーファンにとって、このルームは特に注目です。会員限定のラグビーグッズ抽選や、限定対談企画への参加権抽選などに応募できるため、普段手に入らないレアグッズが手に入るかもしれません。さらに、選手や関係者の「ここだけの話」が聞ける対談企画なんて、想像するだけで胸が高鳴ります。これは、ファンとして「応援していてよかった！」と思える、まさにプライスレスな体験となるでしょう。

リポラグニュース：リポビタンDと日本ラグビーの歴史を知る

ラグビーファンなら誰もが知っているリポビタンD。このルームでは、ラグビー日本代表を長年支え続けたリポビタンDとの歩みなど、日本ラグビーとリポビタンDの関係性を深掘りできる限定コンテンツが閲覧できます。単なる応援だけでなく、その背景にある物語を知ることで、より一層ラグビーへの愛着が深まるはずです。歴史を知ることで、今後の応援にも深みが出ることでしょう。

あなたも「リポラグ」の一員になりませんか？

「最近ラグビーに興味を持ち始めたばかり」という初心者の方から、「長年のファンで、もうラグビーなしでは生きられない！」という熱狂的な方まで、誰もが楽しめる仕組みが提供されるとのこと。

ラグビーというスポーツは、多様な背景を持つ人々が力を合わせ、一つの目標に向かって突き進む姿が魅力です。この「リポＤラグビーファンパーク」も、まさにそんなラグビーの精神を体現する場所になるのではないでしょうか。

2025年8月24日（日）のオープンが待ち遠しいですね。あなたもこの「リポラグ」に参加して、新たなラグビーの楽しみ方を見つけ、仲間と共に日本ラグビーを盛り上げていきませんか？

