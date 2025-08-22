夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会、運命の準決勝。山梨学院は県勢として初の夏決勝進出、そして悲願の夏優勝へ向け、沖縄尚学（沖縄）と対峙した。しかし、掴みかけた勝利はするりと指の間からこぼれ落ち、4-5の惜敗。これで山梨県勢の夏準決勝での戦績は0勝4敗となり、またも「準決勝の壁」を打ち破ることはできなかった。

試合は初回に1点ずつ取り合う展開となったが、山梨学院は5回に相手のエラーも絡んで2点を勝ち越し。6回にも追加点を奪って4-1とし、流れは山梨学院に傾いていた。

しかし、野球の恐ろしさは、一瞬で流れが変わる点にある。

4-1とリードして迎えた6回裏、沖縄尚学の猛攻が始まった。2連打で無死一、三塁とされると、6番・安谷屋春空の左中間を破る適時二塁打で1点差に。さらに、7番・阿波根裕の送りバントを処理する際に守備のミスが出て、同点に追いつかれた。

そして7回、4番・宜野座恵夢に三塁打を浴びて2死三塁とされると、5番・比嘉大登にタイムリーを浴びて勝ち越される。スタンドのムードは一変し、沖縄尚学の逆転劇に甲子園全体がどよめいた。

反撃したい山梨学院だったが、沖縄尚学の2番手・新垣有絃を捉えきれず。9回には2死一、二塁のチャンスを作るも、5番・平野天斗が捕飛に倒れ、4-5で敗れた。

山梨県勢にとって、夏の準決勝はまさに「鬼門」だった。過去、東海大甲府が3度準決勝に進出したが、いずれも涙をのんできた。1985年は宇部商（山口）に6-7、2004年は駒大苫小牧（南北海道）に8-10、2012年には青森の光星学院（現：八戸学院光星）に3-9で敗れている。

今回の山梨学院は、まさに「あと一歩」だった。しかし、この壁を乗り越えることはできず、山梨県勢はまたしても決勝への扉を開くことができなかった。

一方、チームに残る希望は大きい。秋以降の新チームには、投手陣の主力である菰田陽生や檜垣瑠輝斗が残る。3回戦の岡山学芸館（岡山）戦では、外野手の石井陽昇も途中出場で甲子園を経験した。

この悔しさを胸に、彼らがどのような成長を遂げるのか。そして、来年こそ山梨県勢として悲願の夏初優勝を果たせるのか。新チームからも目が離せない。

【了】