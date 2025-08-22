フジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルバラエティ番組『電脳遊戯最高会議(でんのうゆうぎさいこうかいぎ)』が、きょう22日(26:25～ ※関東ローカル)に地上波放送される。

この番組は、ゲームの“開発の舞台裏”にスポットを当てるもの。東京下町の薄暗い中華料理店の奥に、世界平和のため秘密裏にゲーム制作を続ける機関『電脳遊戯最高会議』があるという設定だ。

彼らの理念は“ゲームの力で、あらゆる社会問題を解決し、世界を変えること”。様々な社会問題をゲームで楽しく解決へ導く、気鋭のゲームクリエイターたちの、ひらめきと試行錯誤の制作裏側に番組カメラが密着する。

電脳遊戯最高会議の議長(MC)を務めるのは、ゲーム好きでも知られる大和田伸也。様々な社会問題解決へ向け、ゲームクリエイターたちへお題を投げる。今回、ゲーム開発に挑戦するのは、京都大学で神経科学を学んだ異色のクリエイター・中道慶謙と、元プロゲーマーで現在ストリーマーとしても人気を集める、けんきの2人。限られた時間の中でオリジナルゲーム開発に挑戦する。そして番組配信と同時に、彼らが制作したゲームが発売されている。

さらに、電脳遊戯最高会議で生まれたゲームを実際にプレイし審査する「エージェント」には、ゲーム配信や舞台などマルチに活躍する「スタンミじゃぱん」や、VTuberの「赤見かるび」「天鬼ぷるる」など総勢6人のメンバーが集結。日々ゲームの楽しさを伝える彼らが、電脳遊戯最高会議の“エージェント”としてオリジナルゲームの魅力を徹底検証する。

FODプレミアムでは、地上波放送直後から特典映像を一挙3本配信。有名配信者たちが番組収録に臨む舞台裏ドキュメントや、本編に収まりきらなかった配信者同士が初見プレイで対決する様子をノーカット版で公開する。

【編集部MEMO】

MCの大和田伸也は「日ごろから、ゲームを創る方たちはどんな方だろうという興味がありましたので、実際にお目にかかり、そのゲームを作る過程を見させていただいて、とても嬉しかったです。今回のクリエイターの方々は、若くて、ビジュアルも含めてすごくかっこよかったです。番組に関わって、とても色々新鮮で、勉強になりました。番組を仕切る立場として、少しでもお役に立てたのならうれしいです」とコメントしている。

