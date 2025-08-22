Tyrkouazがシングル「MEIQ」MV公開、自身初ワンマン開催も決定

ミクスチャーロックデュオTyrkouazが8月20日（水）にデジタルシングル「MEIQ」のMVを公開した。

昨年8月SONICMANIAのトップバッターとして出演、さらに今年もSONICMANIAオープニングアクトとして2年連続出演を果たした、双子の兄souta（Vo/Gt）と弟rent（Dr/Cho）によるミクスチャーロックデュオTyrkouaz。

公開されたMVは『映像作家100人 2025』にも選出された気鋭の監督・齊藤公太郎が手掛けたもの。ドローン撮影を駆使しながら、光と影のコントラストを効果的に使った視覚表現が特徴的な作品となっている。先日のSONICMANIAでも披露され、Spotify公式プレイリスト「キラキラポップジャパン」にもリストインするなど既に各所で話題となっている。

また、今年12月12日（金）は自身初となるワンマンライブの開催も決定している。

＜ライブ情報＞

Tyrkouaz 1st One-Man

2025年12月12日（金）TOKIO TOKYO

OPEN 18:30 / START 19:00

前売 ¥3500（税込/All Standing/1Drink別）

https://www.creativeman.co.jp/event/tyrkouaz-1st-one-man/

最速先行抽選（イープラス）

https://eplus.jp/tyrkouaz/

https://bio.to/tyrkouaz